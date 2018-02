L'evento



Pentolaccia in San Paolino con il "Magico Renzo"

venerdì, 16 febbraio 2018, 16:19

di barbara ghiselli

Il comitato San Paolino invita tutti a venire mascherati sabato 17 febbraio, dalle 16 in poi, in piazza Cittadella, dove avverrà la chiusura del Carnevale con il gioco della Pentolaccia.

La festa chiamata della “Tabernella” è riservata e dedicata a tutti i bambini che, armati di una pertica, cercheranno di rompere i sacchetti appesi ad una corda per far cadere coriandoli, caramelle e …sorprese. La festa sarà arricchita dalla presenza di “Magico Renzo”, un “mago” speciale”, conosciuto e molto apprezzato non solo dai bambini, ma anche dagli adulti . Il Comitato San Paolino ricorda che la festa oltre ad essere un modo per divertirsi e valorizzare le tradizioni popolari ha anche uno scopo benefico infatti tra gli organizzatori e protagonisti dell’evento vi sono gli amici della Lega per la lotta alla fibrosi cistica, malattia per la quale è stata, è e sarà fondamentale la ricerca.