Rossano Rossi e Luciano Luciani presentano il romanzo di Sandro Bartolini

lunedì, 19 febbraio 2018, 19:00

Venerdì 23 febbraio alle 17,30, presso la Libreria Lucca Libri (viale Regina Margherita, 137), Rossano Rossi e Luciano Luciani presentano il romanzo di Sandro Bartolini, Cento palazzi e un orto, mpf, Lucca 2018.

Musica di Max Soggiu col suo sassofono.

Al termine brindisi con tutti i presenti.

Max Soggiu (1973), sassofonista, cantante, compositore, arrangiatore di fama internazionale, vanta collaborazioni con i più importanti artisti oggi operanti sulla scena della musica jazz di tutto il mondo.

Prosegue il "racconto del lavoro" intrapreso dieci anni or sono, e tre romanzi fa, dallo scrittore toscano Sandro Bartolini: nella giovinezza (Villaggio Mare Blu, 2007) animatore in un villaggio turistico sulla costa tirrenica a sud di Livorno; poi impiegato in una grande azienda della chimica tra Firenze e il mare (Nacquisettimino, 2009);

oggi, al suo terzo romanzo, amministratore di condomìni a Lucca e dintorni per conto di una Struttura, dietro la quale non è difficile cogliere i tratti di un importante sindacato. Un po' travet e un po' sindacalista, Marcello è l'io narrante protagonista dalla prima all'ultima pagina di Cento palazzi e un orto: di qualche anno sopra i quaranta, in buona forma fisica e morale, il Nostro si butta con ardore giovanile nella nuova avventura professionale. Sembrerebbe un lavoretto facile, facile, ma, come si sa, l'apparenza inganna... E i cento palazzi da amministrare si riveleranno una giungla piene di insidie, che, a paragone, quella del Vietnam era una giacchettata...