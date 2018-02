L'evento



San Valentino, regali... sportivi

mercoledì, 14 febbraio 2018, 14:20

I regali per San Valentino sono quasi sempre un problema... a meno che il vostro partner non sia uno sportivo! In questo caso cambia tutto, visto che ci sono una serie di oggetti e indumenti che non possono fare a meno di essere dentro il borsone. Ad esempio l'ultima scarpa da running, una maglia termica super fit, una giacca anti-pioggia, anti-vento o riflettente per correre a qualsiasi ora e in qualsiasi condizione climatica. Cosa c'è di meglio che concedersi un momento di relax con la propria anima gemella e fare una bella corsa all'aria aperta invece che rinchiudersi in palestra?

1- La scarpa giusta: anche il piede vuole la sua parte e solitamente si scelgono in base a cinque parametri, la forma del piede, l'appoggio, peso, grado di allenamento, utilizzo. Non dimentichiamo che devono essere adattate alla superficie praticata.

2- Abbigliamento intimo: secondo una ricerca internazionale realizzata da Brooks, una delle aziende leader nel settore delle calzature e dell'abbigliamento sportivo, più del 40 per cento delle donne che fa sport non utilizza un reggiseno sportivo adatto al proprio corpo, compromettendo l'estetica del sole.

3- Abbigliamento tecnico: il tessuto è fondamentale, puntare sempre su capi tecnici, confortevoli, traspiranti, che non trattengono l'umidità; la maglia è l'indumento che va a diretto contatto con la pelle, esiste in molte varianti ma i modelli invernali sono per lo più in Gore-Te che protegge da acqua, vento e freddo.

4- Accessori: qualche idea? Un buon cardiofrequenzimetro al proprio orologio da running, è un ottimo strumento che stabilisce in modo esatto quando rallentare oppure quando aumentare il passo. Oppure un portasmartphone da braccio con un berretto dotato di auricolari incorporati.

Ma ancora, perché non fare un bel regalo personalizzato affidandosi ali esperti del negozio 108 (in passeggiata) nella creazione di sneaker Converse, Adidas e Nike originalissime? Non ne hanno potuto fare a meno Mario Balotelli, Juliana Moreira, Federica Nargi, Cecilia Capriotti, Gianluigi Donnarumma, Guendalina Tavassi, Raffaele Palladino e tanti altri. Potrai rendere unica la tua scarpa con le tantissime idee che ti proporranno o se hai una fotografia che vuoi trasferire sulla scarpa, sarà fatto!

Se invece preferisci altre marche di calzature, ti aspettano i nuovi arrivi Saucony, Diadora e Nike per passeggio, e i nuovi modelli Asics, Mizuno, Nike e Brooks per runner presso AlfNike in passeggiata. Altre idee regalo per gusti classici vi aspettano sempre sul viale a mare presso US Polo e North Sails Store; mentre i più modaioli troveranno sicuramente qualcosa nella zona mercato, in via Battisti, da CentroSport Trend con le nuovi collezioni Happiness, Levi's, Jack&Jones, Only, Mason's, 2Stars shoes, NewEra.

E se proprio l'indecisione vi attanaglia, e non sapete proprio scegliere il regalo perfetto, non vi resta che donare una gift card da poter spendere quando e dove si desidera.