L'evento



Sky Stone & Songs: lunedì 5 febbraio instore con Madman

sabato, 3 febbraio 2018, 14:13

Non poteva mancare la tappa lucchese per Madman, uno dei rapper più affermati in Italia. Dopo gli appuntamenti con Nitro, Sfera Ebbasta, Mr. Rain e Vacca, adesso è il turno di Madman di presentare allo Sky Stone & Songs il suo nuovo lavoro, ‘Back Home’: il rapper sarà in piazza Napoleone, lunedì 5 febbraio a partire dalle 18:30 per incontrare i suoi fans.

Madman, classe ’88, nato nell’ambiente underground è destinato al successo: dalla vittoria del Tecniche Perfette Puglia nel 2006 alla firma con Tanta Roba Label nel 2013. Grazie al proprio talento e alle rime taglienti, è protagonista di un percorso artistico in ascesa: nel 2012 le prime produzioni con l’amico Gemitaiz, il mixtape “Haterproof” e l’EP “Detto Fatto”. Sfonda con “Come ti fa Mad” (dal Mixtape MM Vol 1) raggiungendo più di 1,5 milioni di click su Youtube.

Nel 2014 debutta con Gemitaiz in prima posizione nella classifica FIMI con “Kepler”, disco che in soli due mesi viene certificato Oro. Il primo album ufficiale di Madman è “Doppelganger” del 2015, con cui conquista la prima posizione della classifica FIMI in una settimana. Nel 2016 il rapper pugliese pubblica in free download il suo secondo mixtape ufficiale intitolato “MM Vol. 2”, anticipato dai singoli “Bolla Papale freestyle” (1 milione di clic in una settimana e 5 milioni di clic nei primi mesi del 2017) e “Veleno 6” (ft. Gemitaiz), quest’ultimo seguito da un video rimasto per settimane tra i più popolari di YouTube. Nel 2017 realizza in collaborazione con Ubisoft il brano “For Honor”, prodotto da PK, canzone che celebra l’uscita dell’omonimo videogioco, il videoclip di MadMan raggiunge subito il milione di clic. A giugno comincia al Nameless Festival di Lecco il “Tanta Roba Label Night” e nel frattempo “Instagrammo” (da “Kepler”) e “Preso Male” di Gemitaiz feat. MadMan (da “Nonostante Tutto”) vengono certificati oro da FIMI e “Veleno 6” e “Bolla Papale Freestyle” (tratti da “MM vol. 2”) singoli di platino. A Novembre esce il singolo “Trapano”, a cui seguono il video ufficiale e il Tanta Roba European Tour.