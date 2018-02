L'evento



Sui navicelli di Pisa naviga il Barco... ne della speranza

sabato, 24 febbraio 2018, 19:08

di marco materassi

Nella bella location della società dei Navicelli s.p.a.si è tenuto un nuovo interessante convegno sull'utilizzo dell'ossigeno poliatomico liquido, meglio conosciuto come Opl. Davanti ad una folta e attenta platea, formata per la stragrande maggioranza da interessati e attenti "addetti ai lavori", presenti anche delegazioni provenienti dalla Russia, Cina e Albania, il professor Barco ha illustrato i risultati e i nuovi protocolli di cura, messi a punto in questi ultimi mesi.

I lavori hanno avuto come moderatore il direttore della Gazzetta di Lucca Aldo Grandi, amico e paziente personale del professore. Accanto a lui Giancarlo Affatato, general manager area e sviluppo ricerca dell'Istituto, Fabio Porfirio, direttore dell'area amministrativa dello stesso istituto e Giuseppe Figlini, presidente dell'ordine dei Medici della provincia di Pisa.

Dopo i brevi saluti da parte del presidente della Navicelli spa Caridi, della presidentessa della Società della salute di Pisa, Sandra Scapuzzi e del dottor Figlini, introdotto dal moderatore è iniziato l'atteso intervento del professor Barco.

Un intervento preciso, puntuale, che ha cercato, riuscendovi, anche a chi magari non è proprio un esperto conoscitore della materia di sapere a cosa serve, e come può essere utilizzato l'Opl.

Uno studio, una ricerca continua che il professore porta avanti in completa autonomia economica, senza sponsor e per questo ancor più meritevole. Partendo dalle origini, dai primi studi sulle cellule, fino ad arrivare alla nuova scoperta circa l'utilizzo dei radicali liberi. Per il professore non ci sono molecole cattive, ognuna se studiata, e magari modificata può essere utile. Non passerà molto tempo, ha detto Barco, che il colesterolo "cattivo", ossia quello alto, potrà essere curato con capsule di colesterolo puro.

Il radicale libero si può misurare, e quindi può essere prescritto nella giusta dose, elemento essenziale per i medici, senza timore di overdose.

Sempre nel suo percorso di studi, e seguendo un filo logico Barco ha illustrato come, modificando quello che in gergo medico si chiama "ambiente redox", si possono ottenere molteplici benefici, uno dei quali è la cura di infezioni difficili come quelle di natura ospedaliera.

Una terapia quella dell'Opl, che oltre a poter essere misurata, ha diversi tipi di somministrazione, da quella topica, a quella intrarticolare per poi arrivare a quella per via endovenosa, unico requisito la somministrazione deve avvenire in contemporanea con la sua produzione.

Tra i tanti benefici che l'Opl comporta vi è quello di attenuare gli effetti della chemioterapia, di poter curare anche altre patologie come l'insufficienza renale o le sintomatologie relative a gastriti e colite ulcerose. E' utile anche come antibatterico, antivirale e antifungeo, tanto che buoni risultati si sono ottenuti anche per la cura del cosidetto "Fuoco di San'Antonio".

Una terapia che non si porta avanti da sola, ma che come dice sempre il professore deve essere sinergica con altri trattamenti. Una terapia che affronta quella parola cattiva che si chiama tumore, ma che partendo dal presupposto che passando per la apoptosi, la morte programmata delle cellule tumorali, si può veramente far morire la cellula cancerogena, dando nuova speranza a tante persone, tutte quelle che giornalmente si affidano a Barco e al suo staff.

Sono ben quattro i protocolli su cui sta lavorando l'Istituto di ricerca: uno sull'adenocarcinoma del pancreas, un secondo sull'adenocarcinoma dell'ovaio, un terzo sull'adenoma ipofisario, per concludere su quello che riguarda lo studio delle infezioni da virus.

Quattro protocolli per dare speranza, per aprire una porta, per ridare una luce a chi è nel buio della malattia, e spesso ha perso anche la speranza. Quella speranza che invece Barco non fa mai venir meno a chi si mette nelle sue mani: non garantisce miracoli, né possiede pozioni magiche, è solo un grande studioso e per chi ancora non lo conosce una grandissima persona.

Foto Antonio Tortorella