L'evento



Tornano le lezioni di giornalismo della Gazzetta con tre borse di studio

giovedì, 1 marzo 2018, 01:35

Dal 10 aprile al 22 maggio tornano le lezioni di giornalismo della Gazzetta. Quaranta i posti disponibili ad un costo complessivo di 50 euro a testa. Saranno assegnate tre borse di studio al termine del corso con le quali i vincitori inizieranno la loro collaborazione ai giornali on line. Le lezioni, che si terranno ogni martedì e ogni venerdì dalle 17 alle 19 vedranno la partecipazione di giornalisti che illustreranno il tema della lezione: dalla cronaca nera e giudiziaria alla politica, dallo spettacolo allo sport, dall'inchiesta al giornalismo on line, dalle cooperative al futuro del mestiere di giornalista. Tra gli ospiti Luca Telese, Peter Gomez, Mariangela Pira, Stefano Cecchi, Marcello Mancini e molti altri.

"Queste lezioni - spiegano il direttore delle Gazzette Aldo Grandi e Barbara Pavarotti - sono un'occasione per chiunque voglia cominciare a conoscere da vicino il mondo del giornalismo e, nel caso, provare anche a collaborare. Non ci sono limiti di età per iscriversi. Ci saranno ospiti provenienti da realtà diverse, locali e nazionali come già avvenne due anni fa per la prima edizione. Le tre borse di studio saranno assegnate tra gli iscritti al corso e verranno corrisposte al termine di un periodo di collaborazione alle testate della Gazzetta di tre mesi. La Gazzetta sta cercando nuovi collaboratori che abbiano voglia e siano disposti ad impegnarsi per poter conseguire il tesserino di giornalista pubblicista. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per mettersi in mostra".

Per informazioni si può scrivere a redazione@lagazzettadilucca.it oppure telefonare al 342/1463979.

Nella foto: un'immagine della prima edizione