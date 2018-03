L'evento



8 marzo: ecco le iniziative per #ioticredo

martedì, 6 marzo 2018, 14:21

di eleonora pomponi coletti

D.i.Re (Donne in rete contro la violenza) l’8 marzo scenderà nelle piazze italiane contro la violenza sulle donne che sembra non cessare mai.

Nello specifico D.i.Re ha proposto ai centri antiviolenza di aderire al manifesto #IOTICREDO, documento formato da quattordici punti sul tema della credibilità delle donne, donne che nella maggior parte dei casi sfociati in un dramma, avevano già denunciato più volte il loro aggressore.

Il Centro Antiviolenza Luna, che ha aderito all’iniziativa #IOTICREDO, ha a sua volta proposto a vari enti, associazioni e organismi del territorio lucchese di sottoscrivere a loro volta il documento.

Il Centro Antiviolenza ha realizzato un video che tocca tutti i quattordici punti del manifesto #IOTICREDO, dove ognuno degli aderenti ha messo letteralmente la propria faccia; il video sarà diffuso tramite i siti web e i canali social dei vari enti territoriali partecipanti e saranno inoltre organizzati degli incontri con gli Istituti Scolastici del territorio, durante i quali saranno discussi i punti del manifesto #IOTICREDO.

In occasione dell’8 Marzo saranno presenti sul territorio molti presidi informativi finalizzati alla promozione dell’iniziativa in ognuno dei comuni aderenti; inoltre sarà organizzata una manifestazione contro la violenza sulle donne, a Lucca, con raduno previsto per le ore 16:30 presso Piazzale Verdi, con partenza alle ore 17, con il corteo che sfilerà per le vie del centro storico per concludersi in Piazza San Michele.

Hanno aderito all’iniziativa la Provincia di Lucca, i Comuni di Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Gallicano, Borgo a Mozzano, Barga, Porcari, Capannori; Commissioni Pari Opportunità della Provincia di Lucca, del Comune di Castelnuovo Garfagnana, del Comune di Barga, e del Comune di Capannori; l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e le zone Distretto Lucca e Valle del Serchio; le associazioni femminili presenti sul territorio: la Città delle Donne, Non ti Scordar di Te, Centro Donna, Progetto Donna, i sindacati CGIL Lucca e UIL Lucca e, grande valore aggiunto in un momento storico in cui più che mai è importante che gli uomini siano al fianco delle donne nella lotta alla violenza, le associazioni Maschile Plurale di Lucca e Sportello Ascolto Uomini Maltrattanti (SAM) Lucca.

Eleonora Pomponi Coletti