Al Polo Fiere di Lucca, il 24 e 25 marzo appuntamento con "Collezionando 2018"

lunedì, 19 marzo 2018, 14:16

Conto alla rovescia per la terza edizione di Collezionando, la rassegna dedicata al fumetto da collezione e a tutti i suoi mondi di riferimento, che si terrà il 24 e 25 marzo al Polo Fiere di Lucca (via della Chiesa XXXII). Organizzata da Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione), in collaborazione con ilComune di Lucca e con il patrocinio del Ministero MIUR, Collezionando conferma la centralità del fumetto, con 80 espositori, editori, negozi specializzati, associazioni community, tavole originali, anteprime, fumetti introvabili, intere collezioni, mostre, miniature, e un mondi di Lego con cui grandi e bambini potranno giocare.

Il Mondo Bonelli fra i protagonisti

A meno di una settimana dall'evento si scoprono nuove "carte" con la Sergio Bonelli editore fortemente presente nei contenuti della manifestazione. Oltre alla mostra dedicata ai 20 anni del fumetto Julia, e alla installazione di due metri con il personaggio di Tex, sono una ventina gli artisti bonelliani presenti nei vari stand, pronti ad incontrare il pubblico tra i quali Giancarlo Berardi, Alfredo Castelli, Lucio Filippucci, Marco Soldi, Moreno Burattini e Gigi Cavenago. In fiera anche altre novità legate al mondo Bonelli, come Il gioco da tavolo di Tex "Fino all'ultima pallottola" edita da Cranio Creations o i collezionabili 3D che proprio dal 24 marzo usciranno in edicola in una speciale versione proposta da Centauria.

Sempre per il mondo bonelliano sabato 24 marzo"SCLS Magazine", la pubblicazione ufficiale del forum dello Spirito con la Scure, presenterà i 2 nuovi volumi della collana Libri: "Compagni d'avventura di Zagor 2", dedicato alle storie che apparivano in appendice sulle strisce di "Zagor - Collana Lampo"e "Darkwood Monitor – Ristampa": la riproposta integrale in volume unico dei 6 numeri più annual della rivista che usciva negli anni '90 a cura dello Zagor Club. Diversi gli incontri a tema fra i quali segnaliamo, domenica 25 marzo, quello di ZTN, l'altra community zagoriana, che presenta la pubblicazione "Caro Sergio - Quando i Social non esistevano" La storia della posta di Zagor.

Per i più piccoli, sia sabato alle 11,30, che domenica alle 10,30 un laboratorio dedicato ai Bonelli Kids, simpatici piccoli eroi bonelliani, con la presenza di Luca Bertelè e Tino Adamo.

Anche un'asta per i 20 anni dell'Area Performance Onlus

A potenziare la grande offerta dedicata ai collezionisti di originali, che vede tanti espositori portare in fiera tavole, schizzi, litografie etc.. proprio a Collezionando il 24 marzo prenderanno il via le speciali celebrazioni per i 20 anni dell'area Performance, la Onlus che coordina il progetto di live art di Lucca Comics & Games, nel quale gli artisti ospiti della manifestazione creano opere d'arte che vengono poi aggiudicate all'asta a scopo benefico. Dal 1998 l'associazione ha sostenuto importanti progetti, come la realizzazione di fumetti pedagogici o l'acquisto di macchinari per la Pediatria di Lucca e il sostegno ad associazioni tra le quali ricoriamo Dynamo Camp e Comunità di Sant'Egidio.

Mentre ad aprile, sul sito sponsor Catawiki, si aprirà una importante asta di opere orignali di grandi artisti internazionali, proprio a Collezionando si avrà un primo assaggio con l'aggiudicazione dal vivo di







5 opere originali, appositamente selezionate, di artisti del calibro di Paco Roca, Giuseppe Candida, Elena Casagrande, Tim Seeley e Peter Kuper.



Novità Anafi

La principale novità che l'Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione), porta a Collezionando riguarda il completo restyling della storica rivista Fumetto, che - nata come fanzine nel 1970 -, diventata nel corso degli anni uno strumento informativo e critico indispensabile per tutti i collezionisti e gli appassionati di fumetto classico. Un anno fa, con il n.100, il passaggio al colore, e ora, col n.105, una ricollocazione grafica intesa a conciliare gli usuali contenuti (approfondimenti, saggi, cronologie, monografie, recensioni, segnalazioni) con una forma più moderna e accattivante.

Infine, un sorprendente inedito, seconda uscita della collana Inedibooks (che pubblica classici italiani e stranieri mai stampati in Italia): Savage! del mitico Gil Kane, un graphic novel di 48 pagine, uscito negli USA nel 1968 come primo episodio di una serie che non ebbe mai seguito, una primizia assoluta, a cura di Fortunato Latella.

Navetta e parcheggio gratuiti

Oltre al parcheggio gratuito al Polo Fiere, sarà attiva anche quest'anno la navetta gratuita di collegamento dalla stazione ferroviaria e da porta San Pietro.

Biglietti

6 € intero (ridotto 5 €), l'abbonamento per due giorni 9 € . Ingresso gratuito fino a 12 anni (nati dopo il il 1° gennaio 2006).

Orario Sabato 9/19 e domenica 9/18.

Tutte le informazioni aggiornate su www.luccacollezionando.com e sulla pagina FB

Lucca Crea Srl

Responsabile Collezionando Dario Dino-Guida cell. 348 3816506

Ufficio Stampa Barbara Di Cesare 3383080724 e Massimo Di Grazia

Responsabile programmazione Polo Fiere Lucca Maria Novella Dogliotti ufficio 0583 401744

Anafi

Presidente Paolo Gallinari cell. 392 9806784