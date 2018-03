L'evento



Apre a Livorno la concessionaria 'Ferrando Motor'

domenica, 25 marzo 2018, 19:30

Tanta gente oggi per l'inaugurazione della concessionaria Ferrando Motor a Livorno. Appassionati, fans delle due ruote, hanno preso d'assalto la nuova concessionaria che lo storico nome dei motori lucchese ha aperto nei bellissimi e ampi spazi di via Firenze.

Lo slogan è sempre quello ormai famoso "Ready to race" e qualunque sia la tua strada come recita il dépliant di presentazione, qui trovi sicuramente la "compagna" con cui vuoi intraprendere il tuo viaggio.

Una compagna bella, potente, accattivante ed elegante, una compagna fedele a cui giurare eterno amore. Quattro i marchi presenti: dai modelli Ktm, il vero biglietto da visita per la Ferrando motor, a quelli nuovi e strabilianti dell'Husquarna versione "on the road", per passare ad un marchio storico, una garanzia, un nome che riporta indietro nel tempo, un nome che per chi ama le due ruote suscita subito emozione, parliamo dei modelli marcati Moto Guzzi, modelli nuovi ma sempre fedeli ad una linea classica e ad uno stile intramontabile.

E per chi ama l'adrenalina ecco infine i modelli da pista di un altro marchio che come recitava un vecchio slogan dice: "Aprilia e sai cosa dici". Non possono mancare ovviamente tutti gli accessori per rendere confortevole il viaggio ed ecco in bella mostra caschi, tute, maglie, insomma tra uno spritz e un mojito, un sandwich alla mortadella, tante le sorprese per chi, fin dalle ore 10, ha visitato la nuova concessionaria.

Se il " paradiso può attendere ", se cerchi una nuova moto, l'attesa è finita, basta andare in via Firenze da Ferrando motor e non resterai deluso.