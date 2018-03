L'evento



Caccia all'uovo

domenica, 18 marzo 2018, 12:29

In attesa di Caccia all'uovo che si terrà domenica 25 marzo a Villa Bottini, Animata...mente, il 20 marzo mette in palio degli "ingressi omaggio". Ecco le regole per provare a vincerli:

1 Seguire su Instagram ANIMATAMENTE

2 Alle ore 13.00 verrà pubblicata una foto con una domanda. Saranno 3 le foto pubblicate nell'arco della giornata. Quindi ci saranno 3 ingressi omaggio in palio!

3 Il primo che risponderà alla domanda in Direct ... Avrà vinto

4 Una volta che verrà confermata la vincita, potrà essere scelta la fascia oraria a cui partecipare.

L'associazione Animata...mente tiene fin da ora a ringraziare per la collaborazione il Comune di Lucca, Imis Label's, Centrottica Lucca, Densanea, Happy Party e lo Studio Hg phothographers kids!