Come nasce un impero: la storia del marchio Gucci

domenica, 18 marzo 2018, 12:40

La storia del marchio Gucci è clamorosa: del resto, la sua fama non è assolutamente impropria. E poi, guai a fare le presentazioni: parliamo di uno de brand più conosciuti al mondo, in voga da ormai oltre 90 anni. Per gli esperti, Gucci è il marchio numero uno in termini di brand management e di risultati finanziari applicati alle strategie di sviluppo. Secondo la classifica dei 100 brand a livello internazionale, Interbrand la colloca al 17esimo posto in tutto il mondo.

È finito il tempo di Prada, importante ma con numeri decisamente più bassi. Per il CEO di Gucci, Marco Bizzarri, l’importante è stato reinventarsi: si sono poste le basi per un rinnovamento che ha destato maggiore interesse e attenzione nei confronti del marchio. Non solo da parte dei clienti, ma da parte di nuovi investitori: sono cresciute le quote di mercato, soprattutto grazie all’influsso di capitali esteri che hanno contribuito al miglioramento della performance.

Tante le curiosità che non sapevi sul prestigioso brand. Come ad esempio il fatto che sia nata in Inghilterra: Guccio Gucci aveva lavorato nel Regno Unito, al Savoy Hotel di Londra. Lì aveva conosciuto e apprezzato lo stile inglese. Dopo quel periodo, ecco il ritorno a Firenze nel 1921: fonderà l’azienda Gucci e venderà principalmente pelletteria, guanti e valigeria. Divenne però famoso anche per gli articoli da equitazione: produceva soprattutto staffe e morsetti. Ma col tempo, i prodotti iniziarono a piacere a tanti: e la domanda aumentò in maniera esponenziale. Nel 1938 cambiò tutto, e in meglio: aprì a Roma la prima boutique. E lo fece a via Condotti, casa dello shopping della Capitale.

Nel 1953, Guccio se ne andò serenamente: conscio di aver iniziato un vero e proprio impero. Aldo, Ugo, Vasco e Rodolfo rileveranno l’azienda di famiglia: e si espanderanno, eccome. Apriranno stores in tutto il mondo, da Milano a New York, da Londra a Parigi, passando per Palm Beach, Chicago, Beverly Hills. E subito testarono il terreno per il mercato orientale: il prestigio della casa di moda iniziò a crescere in maniera esorbitante, grazie anche a testimonial di eccezione come Jackie Kennedy, Audrey Hepburn. Persino Maria Callas, la donna più famosa al mondo. Negli anni Sessanta il brand viene rivisitato: subisce il cambio della doppia G, e viene applicato soprattutto su borse e accessori: per rendersi subito riconoscibile. Un decennio più tardi, ecco il pret a porter che sbanca tutte le classifiche. All’inizio degli anni Ottanta, la prima sfilata a Firenze: luogo, casa, storia di Guccio.

Nel boom di fine Ottanta e inizio Novanta, ecco l’amicizia con Tom Ford: la qualità si sprecava a casa Gucci. Lo stesso Ford realizzò la linea femminile di Gucci per tanto tempo, e nel 1994 lo stilista americano prende il posto di direttore creativo del marchio: all’epoca il made in Usa spopolava ovunque, anche e soprattutto in Italia. Scelta saggia, ma comunque coraggiosa: soprattutto perché Gucci era sprofondata in una brutta crisi finanziaria, e anche artistica.

Ford rilanciò se stesso e tutta l’azienda. In molti ci speravano, per diverso tempo rese le belle premesse tutte reali. Gucci torna alla ribalta, lo fa con freschezza e soprattutto anticipando i tempi: Tom Ford la ribalta come un calzino, propone donne sensuali, abiti più provocanti e scollati. Alle donne piaceva tanto, agli uomini piaceva che le loro donne indossassero Gucci: un successo incredibile. La differenza? La cura dei dettagli, con inserti metallici, dettagli in pelle, pelliccia. Le campagne pubblicitarie, poi, diedero il colpo finale a un’operazione di risalita come poche altre: è boom. Ed è meritato.

A metà del primo decennio degli anni Duemila, Tom Ford va via: Gucci passa il testimone ad Alessandra Facchinetti. Non bene, affatto. Resta solo un anno e disegna un’unica collezione. Subito dopo, ecco Frida Giannini: nel 2002 era l’addetta agli accessori e alle borse, ma la Giannini era ed è qualcosa in più. Lancia la linea Premiere: abiti da sera per le star, che adorano questo nuovo taglio del marchio e ben volentieri accettano di sfilare sui red carpets per Gucci. La figura della donna diventa dunque fondamentale: ognuna di loro deve avere quel tocco di sensibilità, di carisma, di intelligenza che deve contraddistinguerle. E il vestito deve allora rispecchiarle in pieno. Anche per questo, le collezioni della Giannini sono spesso a tema.

Cosa rappresenta oggi il marchio Gucci in Europa? Inutile paragonarlo ad altri, da Armani a Prada. Gucci ha successo perché è glamour, perché sa stare al passo con i tempi. E soprattutto sa vendersi bene in un mercato – quello del lusso – che raramente conosce periodi di stallo o di crisi. Anzi.

Il Made in Italy, dunque, c’è e si fa sentire. Dall’esempio di Guccio Gucci, il nostro Paese non si smentisce mai.