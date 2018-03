L'evento



Davide Sallustio nominato Cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

mercoledì, 14 marzo 2018, 12:37

Pochi giorni fa, precisamente il 9 marzo 2018, Davide Sallustio, cittadino lucchese di 40 anni, dipendente Usl e autore di libri sull'arte e la storia degli Ordini Cavallereschi, dopo la suggestiva Veglia d'Armi avvenuta la sera precedente, ha ricevuto all'interno dell'originale e antichissima "Santa Casa" della Beata Vergine Maria, posta dentro la Basilica di Loreto, la Solenne Investitura a Cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, uno dei più importanti ed antichi Ordini Cavallereschi al mondo e, ad oggi, l'unico che può definirsi militante della Santa Sede.

La cerimonia è stata presieduta direttamente dal Gran Maestro, S.E.R. Il Signor Cardinale Edwin Fredrick O’Brien, che dopo essere stato nominato vescovo nel 1996 per volere di Papa San Giovanni Paolo II, ricoprì il ruolo di Arcivescovo ausiliario di New York e dal 1997 al 2007 quello di Arcivescovo Ordinario Militare per le Forze Armate degli Stati Uniti d'America, fino a venir consacrato per mano di Papa Bendetto XVI dapprima Cardinale di Santa Romana Chiesa e poi Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. L'Ordine del Santo Sepolcro è un Ordine Cavalleresco cattolico di subcollazione pontificia, avente personalità giuridica canonica e civile, con sede nello Stato di Città del Vaticano e alla cui testa vi è un Cardinale a cui il Papa affida personalmente il ruolo di Gran Maestro. Oltre alla millenaria storia che la suddetta istituzione vanta (sembra risalire al 1099, epoca della Prima Crociata che riconquistò i luoghi santi di Cristo), tale Sodalizio può essere definito come la sola istituzione laicale della Santa Sede incaricata di sopperire alle necessità del Patriarcato Latino di Gerusalemme e dei cristiani in Terra Santa. L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme si dice sia stato fondato nel 1099, subito dopo la liberazione di Gerusalemme e la formazione del Regno Latino.

La leggenda storica vuole che Goffredo di Buglione abbia affidato ad alcuni valoroso uomini, dapprima soltanto Canonici Regolari e poi successivamente costituitisi nella "Militia Sancti Sepulcri", l’onore della custodia e difesa armata del luogo di sepoltura di Gesù Cristo, con dovere di obbedienza al Patriarca di Gerusalemme. Da quanto riportano alcuni studiosi, quel primo nucleo sarebbe stato costituito da cinquanta tra i più nobili condottieri crociati ed il Torquato Tasso così li declamò nella sua Gerusalemme Liberata: “Son cinquanta guerrier che ‘n puro argento. Spiegan la trionfal purpurea Croce" ( canto IX, ottava 92 ).

I Cavalieri del Santo Sepolcro, per distinguersi dagli altri crociati, assunsero l’emblema della croce potenziata di colore rosso vermiglio, formata da una croce grande centrale contornata da altre quattro croci più piccole, simboleggiante le cinque piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo. Nei secoli l'Ordine del Santo Sepolcro, al grido di "Deus lo vult" ("Dio lo vuole"), ha goduto di moltissimi onori, tra i quali il privilegio reale di battere moneta con il proprio stemma. Nel 1431, Alfonso I, Re di Aragona e Navarra affidò addirittura un terzo del regno di Spagna all'Ordine, che ne assunse la sovranità.

I suoi membri avevano il diritto di concedere la grazia ai condannati ed erano esonerati dal pagamento di ogni tassa e tributo sia al Re, che alla Chiesa (prerogativa solitamente riservata alle famiglie regnanti e ai grandi feudatari).

Secondo un'antica disposizione ad ogni Cavaliere, poi, veniva conferita la nobiltà personale mediante il titolo, concesso dal Santo Padre, di "Conte Palatino" o "Conte del Sacro Palazzo Lateranense" (carica superiore a quella di Conte o Marchese conferite dai Principi di Stati minori), oltre ad aver diritto nelle cerimonie alla precedenza di passo su ogni altro Ordine religioso-cavalleresco nei palazzi apostolici (secondo accreditati storici unicamente dopo l'Ordine Supremo del Cristo e l'Ordine dello Speron d'Oro, oggi però entrambi quiescenti o comunque non più conferiti per consuetudine). Re, Principi e personalità di spicco si ritenevano onorati di appartenere all'Ordine: l'Imperatore Federico II di Svevia, in Francia Luigi VII, Luigi IX e lo scrittore Renè de Chateaubriand, in Inghilterra Enrico II plantageneto ed Enrico VIII, in Spagna Filippo II ed il figlio Don Carlos, in Italia re Umberto II di Savoia, il grande ammiraglio genovese Andrea Doria e i Borbone di Napoli e Spagna.

Ai nostri giorni l'Ordine, al pari degli Ordini Equestri Pontifici di merito a collazione diretta tutt'oggi conferiti (San Silvestro Papa, San Gregorio Magno, Piano o di Pio IX), è autorizzabile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, con implicita facoltà per gli insigniti di potersi fregiare ufficialmente del titolo di "Cavaliere" (o "Dama") nella vita pubblica e poter indossare le relative onorificenze sul territorio nazionale.

Davide Sallustio era già stato insignito di altri prestigiosi riconoscimenti tra i quali quello di Benemerito dell'Associazione Cavalieri di San Silvestro di Tivoli, Accademico Benemerito Classe Speciale dell'Istituto di Studi Storici Beato Pio IX di Roma, medaglia "Sächsischer Fluthelferorden 2013" per aiuti umanitari e volontario del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM).

Complimenti e auguri dunque al neo insignito.