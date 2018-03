L'evento



Ed Eva Kant, la compagna di Diabolik veste la maglia della Lucchese

sabato, 24 marzo 2018, 15:43

Per festeggiare i suoi magnifici 55 anni, Eva Kant, compagna di Diabolik indossa la maglia della Lucchese Calcio. Accade a Collezionando. Domenica 25 marzo alle 15,30 i giocatori rossoneri: Mattia Bortolussi, Iacopo Fanucchi, Giorgio Palumbo, Sean Parker e Russu Marco accompagnati dal team manager Vanni Pessotto saranno in fiera per visitare la mostra I Mondiali di calcio in figurine, dal 1966 ai giorni nostri. L'esposizione è curata di Gianni Bellini, il maggior collezionista al mondo di figurine di calciatori, che ha portato vere rarità e figurine praticamente introvabili, capaci di far rivivere passate emozioni calcistiche.

Nell'occassione, grazie all'artista Riccardo Nunziati, che ha ritratto Eva Kant con la maglia della lucchese, la squadra sarà omaggiata di una speciale stampa, disponibile in numero limitato anche per gli appassionati di calcio.