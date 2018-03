L'evento



GreenheArt: uno spazio emozionale dove la natura e l’arte si incontrano, in apertura a Picciorana

sabato, 17 marzo 2018, 18:42

Un inno alla natura che si fonde con la cultura e le arti per restituire benessere e qualità della vita: con questa missione nasce GreenheArt, un progetto realizzato presso lo spazio Vivai Marino Favilla e che aprirà le porte sabato 24 marzo, con un’inaugurazione non stop dalle 17 alle 24 e proseguirà domenica 25 con un’apertura speciale dalle 15 alle 20,a Picciorana.

L’idea parte da una rivalutazione generale dell’importanza degli spazi verdi nella vita quotidiana, vissuti in contesti socializzanti e integrati con le arti in generale, come dice Paola Favilla : “ Lo spazio , nato dalla collaborazione con MViva, vuole offrire la possibilità di staccare la spina dallo stress, di ricaricare le batterie vivendo occasioni culturali e sociali a contatto con la natura”

A GreenheArt, via libera a installazioni di scultura ambientale, mostre di pittura , presentazioni di libri, intrattenimento, laboratori per bambini, danza , musica , corsi di yoga e tutto ciò in armonia con i profumi e la magia di un ambiente verde.

“Un progetto sociale, culturale ed economico – spiega Michela Cicchinè, direttore esecutivo di MVIVA, azienda che opera nel mondo della cultura con strategie legate alle arti per imprese private, enti pubblici, industrie culturali e territori – pensato per dare nuova energia a un’azienda agricola che vuole entrare nella vita di tutti i giorni delle persone, che vuole riabituare gli individui al benessere fisico e spirituale portando le arti, l’intrattenimento, il divertimento e la socializzazione in un luogo che non ti aspetti”.

Il design concept dello spazio è stato affidato a Domenico Raimondi di ThesignLab, un team di architetti e creativi che operano nel settore progettuale e visivo: da fine marzo 2018 e per tutta l’estate GreenheArt ospiterà i dipinti dell’artista Christian Balzano, le sculture della coreana Choi Yook Sook, i vetri artistici di Bruno Pedrosa e Simone Crestani, le fotografie di Riccardo Bagnoli e prenderà il via un interessante programma di incontri, presentazioni di libri e performance interdisciplinari.

Per info

GreenheArt

by Vivai Marino Favilla dal 1950

Via di Picciorana, 262 – 55100 Loc. Picciorana (LU)

Tel. 0583 997598 - Cell. 348 2294780

Donatella Beneventi