Il 9 marzo a Palazzo Ducale il convegno “Aspettare stanca… Un lungo cammino verso la parità”

mercoledì, 7 marzo 2018, 16:54

Appuntamento da non perdere con tanto di exclusive party da Satura domenica 11 marzo dalle 19 alle 21 riservato a 100 invitati (per partecipare è sufficiente scrivere alla mail info@lucar.conc-bmw.com oppure telefonando al n. 058340431) per presentare il nuovo modello Bmw

mercoledì, 7 marzo 2018, 15:13

Si chiama “Cambiare prospettive e punti di vista - 8 marzo e dintorni” il programma di appuntamenti organizzato dal comune di Lucca, assessorato alle Politiche di Genere, con la collaborazione di tanti enti e associazioni del territorio per la Giornata dei diritti delle donne

martedì, 6 marzo 2018, 14:21

In occasione dell’8 marzo saranno presenti sul territorio molti presidi informativi finalizzati alla promozione dell’iniziativa in ognuno dei comuni aderenti; inoltre sarà organizzata una manifestazione contro la violenza sulle donne, a Lucca, con raduno previsto per le ore 16:30 presso Piazzale Verdi, con partenza alle ore 17, con il corteo...

martedì, 6 marzo 2018, 14:08

Dai dibattiti ai seminari, dagli incontri alle rassegne culturali, dai convegni alle mostre, dalle visite guidate ai presìdi di sensibilizzazione. Ecco il ricco programma di iniziative 'Otto marzo e dintorni'

lunedì, 5 marzo 2018, 15:14

La Fondazione Giuseppe Pera prosegue la sua azione di approfondimento e studio dell'attualità e delle nuove normative affrontando nella giornata di studi "Lavoro e famiglia" i complessi temi del giuslavorismo e del diritto di famiglia

sabato, 3 marzo 2018, 17:05

Proseguono in via Urbiciani, 380 a S. Concordio gli incontri del martedì, che rientrano nella serie di appuntamenti dell’attività primaverile del Gruppo Micologico Lucchese “Benedetto Puccinelli”