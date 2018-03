Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale ricevono a Palazzo Orsetti una delegazione di Abingdon, la città gemellata con Lucca

Altri articoli in L'evento

domenica, 25 marzo 2018, 19:36

La figura di Vincenzo Lunardi, dimenticato eroe dell'aria nato in un ritrovato palazzotto di Lucca, posto alla confluenza fra via Michele Rosi e via dei Fossi dove, nel 2013, grazie al Comune ed all'omonima associazione culturale del "Balloon Club", fu collocata una specifica targa, forse riceverà la divulgazione che merita

domenica, 25 marzo 2018, 19:30

Da Lucca con Serchio Motori a Livorno con una nuova e prestigiosa apertura per il marchio Ferrando: lo slogan è sempre quello ormai famoso "Ready to race"

sabato, 24 marzo 2018, 15:43

Ed Eva Kant, la compagna di Diabolik veste la maglia della Lucchese. Domani alle 15,30 i giocatori della squadra in visita alla fiera incontrano il pubblico e ricevono la speciale stampa. Al Polo Fiere di Lucca, il 24 e 25 marzo 2018

sabato, 24 marzo 2018, 08:38

È stata inaugurata alla ristopescheria "Il pesce che vorrei" di Lammari la mostra "Sulla barca con i pescatori" con fotografie di Mariano Manfredini. L'iniziativa è stata realizzata dagli Amici dell'Archivio Fotografico Lucchese A. Fazzi e ha avuto il patrocinio della provincia di Lucca e del comune di Capannori

venerdì, 23 marzo 2018, 18:43

Grande festa domenica 25 marzo alla Cremeria Opera: la nota gelateria compie cinque anni e per festeggiare organizza un pomeriggio con musica dal vivo e una gara con premio. Il tutto si svolgerà a partire dalle ore 16, presso il punto vendita di Sant'Anna, in viale Luporini 951

venerdì, 23 marzo 2018, 15:33

Più di 500 professionisti iscritti a nove ordini lucchesi hanno partecipato al seminario sulla privacy per gli studi professionali, organizzato dal Comitato per le professioni ordinistiche della provincia di Lucca