L'evento



Il sindaco Tambellini all'Istituto Italiano di Cultura di Londra per l'evento di presentazione del festival “Virtuoso & Belcanto” 2018

martedì, 20 marzo 2018, 19:13

Lucca promuove la sua cultura musicale nel mondo. Ieri (lunedì 19 marzo) presso la sede dell'Istituto di Italiano di Cultura di Londra, nel quartiere di Belgravia, a pochi passi da Buckingham Palace e da Westminster, si è svolto un concerto di presentazione della terza edizione del festival “Virtuoso & Belcanto” che si svolgerà a Lucca dal 17 al 29 luglio prossimi. L'edizione 2017 ha visto la partecipazione di 300 studenti provenienti da 41 paesi e dai 5 continenti.

Il sindaco Tambellini presentato dal direttore dell'Istituto Marco Delogu, nel suo intervento ha illustrato alla platea specializzata londinese la grande tradizione musicale lucchese, le istituzioni che ancora oggi fanno di Lucca una realtà estremamente attiva e particolare in questo campo. Ha inoltre ricordato le importanti relazioni che hanno legato il Regno Unito a Lucca: dai polifonisti del Rinascimento, a Francesco Xaverio Geminiani, a Pompeo Batoni che ritrasse decine di inglesi nel loro Grand tour. “Lucca rinnova la sua vocazione centro importante per la formazione musicale, per l'incontro fra giovani talenti, musicisti di grande esperienza e di fama internazionale – ha dichiarato il sindaco – una grande occasione per conoscere Lucca, praticare e ascoltare la grande letteratura musicale in luoghi di fascino irripetibile, come i palazzi, le chiese, i giardini, teatri e auditorium della città”.

Il sindaco non si è limitato a presentare la città e invitare chi non l'ha mai visitata a dedicarle un viaggio ma, nello spirito di scambio internazionale che anima il festival, ha dato la sua disponibilità ad ospitare nella sua abitazione di Sant'Alessio due studenti che parteciperanno alle masterclass, ai concerti e seminari che caratterizzano l'evento.