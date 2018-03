L'evento



Inaugurato il nuovo showroom Audi Prima Scelta plus

sabato, 17 marzo 2018, 22:23

La concessionaria Audi di San Concordio si allarga e aumenta la sua offerta. È stato inaugurato sabato 17 marzo il nuovo showroom dedicato al brand Audi Prima Scelta plus. Nell'occasione è stata anche presentata l'ultima arrivata della casa automobilistica tedesca, la nuova Audi A7 Sportback. "È una vettura bellissima" l'ha definita Alessandro Terigi, titolare con i fratelli Aldo e Andrea e della nota concessionaria di via delle Fornacette

"Oggi abbiamo una nuova ala della concessionaria dedicata al marchio Audi Prima Scelta plus" ha spiegato Alessandro Terigi. "Audi Prima Scelta plus è un brand che ci permette di vendere delle Audi usate con una garanzia di quattro anni e chilometraggio illimitato – ha continuato. – Per poter sviluppare questo business abbiamo ampliato la concessionaria, acquisendo uno spazio di 900 metri quadri che era adiacente alla nostra sede". L'allargamento non riguarda solo il nuovo spazio per l'usato. "Abbiamo ampliato anche la nostra esposizione del nuovo e la nostra officina" ha infatti aggiunto Terigi.

Grande protagonista dell'inaugurazione è stata la Nuovo Audi A7 Sportback. "La vettura è stata esposta al Salone di Ginevra e presenta molte innovazioni tecniche, soprattutto per la guida autonoma. È un'ibrida dagli interni sofisticati e linea coupé, un'icona di stile per chi non vuole rinunciare a tecnologia ed efficienza in un'unica vettura".

Ai partecipanti all'evento è stato offerto un buffet ed è stata data la possibilità di prenotare dei test drive con i diversi modelli Audi.