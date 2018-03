L'evento



La Cremeria Opera festeggia 5 anni con una gara con premio

venerdì, 23 marzo 2018, 18:43

Grande festa domenica 25 marzo alla Cremeria Opera: la nota gelateria compie cinque anni e per festeggiare organizza un pomeriggio con musica dal vivo e una gara con premio. Il tutto si svolgerà a partire dalle ore 16, presso il punto vendita di Sant'Anna, in viale Luporini 951.

Il titolare della Cremeria, Mirko Tognetti, traccia un bilancio roseo di questi primi cinque anni di attività. "Il bilancio è estremamente positivo – ha infatti affermato, – perché l'apprezzamento è sempre stato in crescita e questo vuol dire che il prodotto naturale è riconosciuto". La Cremeria si ispira alla filosofia "fatto come in casa e mangiato", e non utilizza prodotti industriali. Tognetti ha anche annunciato novità per il futuro. "Ci sarà un nuovo spazio esterno a Sant'Anna per ampliare i posti a sedere al chiuso che raddoppieranno. Questo già dalla fine di marzo". Aumentando i posti al coperto, la Cremeria vuole invogliare i clienti a gustare i gelati anche nei periodi freddi. "Vogliamo portare la cultura del gelato anche di inverno" ha affermato il titolare.

Il premio messo in palio per la gara è di ben 100 euro di gelato. "È una gara a eliminazione – ha spiegato il titolare. – I partecipanti verranno bendati e gli verranno fatti assaggiare dei diversi gusti. Per vincere bisognerà individuare proprio i nomi che identificano i gelati". Ad accompagnare la giornata ci sarà la musica dei LeD Acoustic Trio.