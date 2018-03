L'evento



La scuola Imt alti studi presenta la terza edizione de 'La settimana del cervello'

giovedì, 8 marzo 2018, 17:55

Dalle enormi potenzialità del cervello degli adolescenti alle reazioni influenzate dall'ambiente in cui ci troviamo, passando per la serendipità e i meccanismi nervosi che ci aiutano a elaborare nuove idee o, ancora, le nuove frontiere della ricerca incentrate sul cervello delle persone cieche e ipovedenti. Questi alcuni degli argomenti al centro degli incontri organizzati dalla Scuola IMT Alti Studi in occasione della Settimana del Cervello (Brain Awareness Week, promossa a livello mondiale dalla Dana Foundation), in programma a Lucca come in centinaia di città in tutto il mondo, dal 12 al 18 marzo.

Otto gli incontri scientifici divulgativi, gratuiti, aperti e rivolti al pubblico, che IMT ha in programma da lunedì a sabato prossimi per avvicinare il grande pubblico agli studiosi e alle ricerche che si occupano del cervello e che toccano, a volte inaspettatamente per chi non fa parte della comunità scientifica, gli ambiti più diversi.

Il calendario della manifestazione è stato presentato questa mattina (giovedì, 8 marzo), a Lucca, dal direttore di Scuola IMT Alti Studi Lucca, Pietro Pietrini, insieme al sindaco del Comune di Lucca, Alessandro Tambellini, e al presidente della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca Marcello Bertocchini.