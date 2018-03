L'evento



"Lavoro e famiglia" la fondazione Pera tra giuslavorismo e diritto di famiglia

lunedì, 5 marzo 2018, 15:14

La Fondazione Giuseppe Pera prosegue la sua azione di approfondimento e studio dell'attualità e delle nuove normative affrontando nella giornata di studi "Lavoro e famiglia" i complessi temi del giuslavorismo e del diritto di famiglia. L'iniziativa è in programma venerdì 9 marzo, a partire dalle 9.30, nel Complesso Conventuale di San Francesco: una data, all'indomani della Giornata Internazionale della Donna, non casuale vista l'importanza che questi argomenti rivestono per il lavoro femminile.

La giornata è organizzata dalla Fondazione lucchese dedicata al grande giuslavorista in collaborazione con l'associazione degli Avvocati per la famiglia e i minori (AIAF) e con l'Associazione avvocati giuslavoristi italiani (AGI).

Durante la sessione della mattina Donata Gottardi, dell'Università di Verona, tratterà gli impegni di cura tra rilevanza sociale della famiglia e diritto del lavoro, mentre Marina Capponi di Agi affronterà il tema dei nuovi lavori in rapporto alla conciliazione dei tempi tra vita e lavoro. Irene Romoli del Foro di Firenze parlerà di nuove famiglie e diritto del lavoro, mentre Pasquale Staropoli, della Fondazione studi Consulenti del Lavoro, si occuperà degli aspetti gestionali e operativi della cura. Nel pomeriggio il lavoro nella famiglia sarà al centro dell'intervento di Giuseppina Mortillaro del Foro di Pisa e il lavoro del coniuge, del convivente e dell'unito sarà invece trattato da Valeria Cataldi del Foro di Verona.

Manuele Stella, del distretto notarile di Lucca, affronterà i diversi aspetti dei patti di famiglia, mentre fisco e tributi nell'impresa familiare saranno illustrati da Francesca Pardini, commercialista. Infine, Lucia Calvosa dell'Università di Pisa e Nicola Lattanzi della Scuola IMT Alti Studi di Lucca chiuderanno la giornata con i conflitti familiari, il lavoro manageriale e la tutela giuridico-economica dell'azienda.

Per partecipare alla giornata, a ingresso libero, è necessaria la richiesta di iscrizione entro il 6 marzo tramite la piattaforma Sfera per gli iscritti agli Ordine degli Avvocati che hanno aderito al servizio; gli altri professionisti e tutti i soggetti interessati possono scrivere a segreteria@fondazionegiuseppepera.it.

La giornata è accreditata dagli Ordini degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro e ha ottenuto i patrocini di Provincia e Comune di Lucca, Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, scuola di Alti Studi IMT, Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, Commissione Pari Opportunità e Consigliera di Parità della Provincia di Lucca, Commissione Pari Opportunità degli Avvocati di Lucca e Associazione Frida.