Le foto di Mariano Manfredini in mostra a "Il pesce che vorrei" di Lammari

sabato, 24 marzo 2018, 08:38

di eliseo biancalana

È stata inaugurata alla ristopescheria "Il pesce che vorrei" di Lammari la mostra "Sulla barca con i pescatori" con fotografie di Mariano Manfredini. L'iniziativa è stata realizzata dagli Amici dell'Archivio Fotografico Lucchese A. Fazzi e ha avuto il patrocinio della provincia di Lucca e del comune di Capannori.

Maria Pacini Fazzi, presidente degli Amici dell'Archivio Fotografico Lucchese A. Fazzi, ha ricordato che lo scopo dell'associazione è promuovere e far conoscere alla cittadinanza il materiale fotografico di proprietà del comune di Lucca, nella cui conservazione e catalogazione ebbe un ruolo fondamentale il professor Arnaldo Fazzi. La mostra "Sulla barca con i pescatori" è la prima realizzata dagli Amici dell'Archivio con foto scattate da uno dei membri storici dell'associazione, Mariano Manfredini, che è stato stretto amico e collaboratore di Arnaldo Fazzi. Parole di elogio per l'attività culturale dell'associazione sono state espresse dal vicesindaco di Capannori, Silvia Amadei, che ha pure apprezzato il luogo in cui si svolge la mostra. "Arnaldo era una persona squisita, un professore che si trovava a suo agio con i ragazzi ma anche quando si trovava in mezzo al mare con i pescatori – ha ricordato Manfredini. – Quando era a bordo diventava uno di loro, aveva un amore infinito per quell'ambiente e quelle persone. L'amicizia con Arnaldo mi offrì la possibilità di provare questa meravigliosa esperienza e non mi lasciai sfuggire l'occasione di fare alcuni scatti". Le fotografie in bianco in nero mostrano infatti le attività di alcuni pescatori impegnati nel loro lavoro in mare aperto. Alessandra Marraccini (Club del Fornello) ha infine fatto alcune osservazioni sul modo in cui si cucina il pescato.

Il pesce che vorrei si trova in viale Europa a Lammari, presso il centro commerciale Airone. Le titolari sono Alessia, Claudia e Iva.