Lucar presenta la nuovissima X2

mercoledì, 7 marzo 2018, 16:54

La concessionaria Lucar di Giorgio e Michele Serafini organizza un appuntamento da non perdere con tanto di exclusive party da Satura domenica 11 marzo dalle 19 alle 21 riservato a 100 invitati ( per partecipare è sufficiente scrivere alla mail info@lucar.conc-bmw.com oppure telefonando al n. 058340431 ) per presentare il nuovo modello Bmw.

La serata, davvero speciale, comprende un aperitivo a buffet con portate gourmet della cucina dello chef; Open bar con selezione di cocktail ispirati alla nuova nata in casa BMW; esposizione e dimostrazioni del performer Marco Palamidessi che eseguirà una sua opera sul momento ispirata alla storia del Brand BMW e ai concetti orbitanti intorno al nuovo stile X2

Inoltre, sempre durante la serata, sono previste alcune iniziative collaterali tra cui:

Barber Shop Swing Hair & Shave di Lucca, V.le Castracani (https://www.facebook.com/swinglucca) che con due postazioni e il suo Team dimostrerà i segreti per una barba ed un taglio perfetto.

Tattoo Shop NOA INK di Montecatini e Pietrasanta (https://www.facebook.com/noaink) che spiegherà e dimostrerà l'arte di essere "ribelle sulla propria pelle".

Fabio Mago Deejay

La macchina sarà esposta all'esterno del locale e visibile a tutti i presenti anche all'interno del ristorante grazie ad una proiezione su maxi-schermo.