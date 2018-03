L'evento



Mirko Tognetti e il suo gelato a Hong Kong

mercoledì, 28 marzo 2018, 15:15

"E' stata una esperienza esaltante". Parole di Mirko Tognetti, titolare della Cremeria Opera, invitato per alcuni giorni a Hong Kong per insegnare i segreti del gelato italiano e, soprattutto, farlo assaggiare a cinquanta famiglie cinesi che si sono offerte come 'cavie' per il gruppo di imprenditori locali che vuole investire nel gelato all'italiana.

"Sono partito da Pisa, poi da Mosca per Hong Kong su un aereo Aeroflot - racconta Tognetti - Nove ore di volo e sono sbarcato a Hong Kong, un altro mondo. L'auto più piccola che ho visto è stata una Mini Cooper, ma una sola, per il resto Porsche e auto di lusso. Le strade sono pulite nonostante sia una città che ha una densità di abitanti per chilometro quadrato pazzesca. Volevano che preparassi il gelato per cinquanta famiglie che si erano offerte on line di degustarlo. E' stata una esperienza emozionante anche perché io sapevo solo che dovevo insegnare a fare il gelato, ma non avevo idea di cosa mi avrebbero fatto fare. Sono rimasto colpito dalla serietà e dall'applicazione che hanno mostrato. I questionari distribuiti al termine della degustazione alle famiglie cinesi sono stati riempiti nemmeno si trattasse di una tesi di laurea, con attenzione e partecipazione incredibili. Ecco, a Hong Kong ho visto una costante voglia di migliorare. L'Italia è conosciuta per la moda e per il cibo e questo vogliono da noi. Ci sono anche mestieri tipo cartongessisti e saldatori che i cinesi a quanto pare non svolgono al meglio e anche qui la manodopera italiana è apprezzatissima. Il made in Italy ha un valore incredibile a quelle latitudini e noi dovremmo esserne coscienti. Quanto al gelato, là sono abituati con l'ice cream di un'azienda europea non italiana, un prodotto che niente ha a che vedere con quello che produco io e che producono altri artigiani italiani del settore. Tornerò a Hong Kong a maggio, ho ricevuto un'accoglienza incredibile, hanno fatto di tutto per farmi stare a mio agio. Ho mangiato cinese e certi ravioli al vapore ancora li ricordo dal loro sapore. Mi hanno condotto in un ristorante italiano dove facevano la pizza, meglio lasciar perdere. Il mio era un workshop dedicato al gelato italiano. Confesso che di fronte a tutto quello che ho visto il terzo mondo siamo noi".