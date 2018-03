L'evento



Nuovo showroom Audi a San Concordio: inaugurazione sabato 17 marzo

martedì, 13 marzo 2018, 09:49

Sabato 17 marzo dalle 15 alle 19 si terrà l’inaugurazione del nuovo showroom Audi, in via delle Fornacette a San Concordio. Terminati i lavori di ampliamento della Concessionaria, la famiglia Terigi presenterà ufficialmente il nuovo look della Sede di Lucca. Più spazio all'esposizione, un intero salone dedicato a usato, km0 e Audi Prima Scelta :plus (l’usato selezionato Audi con ben 4 anni di garanzia e chilometraggio illimitato) e una sala consegne completamente rinnovata affinché la consegna della vettura sia un'esperienza indimenticabile.

Personale sempre più qualificato a completa disposizione per qualunque necessità. Questa è la formula che la concessionaria porta avanti per far crescere con successo il Brand e che riscuote sempre più successo sul territorio.

Drinks e finger food saranno a disposizione degli ospiti e non mancherà ovviamente la possibilità di prenotare esclusivi test drive.

Durante la giornata verrà presentata la Nuova Audi A7 Sportback, un’ibrida dagli interni sofisticati e linea coupé, un’icona di stile per chi non vuole rinunciare a tecnologia ed efficienza in un’unica vettura.