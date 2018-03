L'evento



Perché affidarsi ad una copisteria online per la stampa brochure

giovedì, 8 marzo 2018, 17:24

Le brochure sono tra i prodotti di marketing cartaceo più richiesti in assoluto, perché a differenza dei semplici flyer possono contenere molti contenuti in più e invogliano il consumatore ad aprirle e sfogliarle per vedere cosa nascondono al loro interno. Se quindi i flyer al giorno d'oggi rischiano sempre più spesso di finire nel cestino della carta, le brochure sono più interessanti e molto probabilmente non avranno la stessa triste sorte. È soprattutto per queste ragioni che le aziende preferiscono investire sulla stampa brochure piuttosto che sui volantini puri e semplici, sempre a patto che ci siano abbastanza cose da dire. Quando si deve pubblicizzare un prodotto piuttosto che un determinato servizio o un evento, d'altronde, è difficile non trovare abbastanza contenuti da inserire nella brochure: al massimo quello che capita spesso è il contrario. Non è raro che si scelga come strumento di comunicazione il flyer per poi rendersi conto che in due sole facciate è impossibile riuscire a inserire tutto quello che si vorrebbe.

La brochure, quindi, è uno degli strumenti ancora oggi più apprezzati e gettonati, un po' da chiunque voglia pubblicizzare qualcosa e lo voglia fare in economia. Ma arriviamo adesso proprio al punto cruciale della questione. Quanto in economia è possibile stampare delle brochure? Rivolgendosi alla copisteria di fiducia, molto probabilmente, i prezzi saranno sempre gli stessi e al massimo tenderanno ad alzarsi anziché abbassarsi. Questo è un problema, perché nel bilancio di un'azienda bisogna sempre fare i conti con il budget da destinare alla comunicazione e guarda caso, spesso e volentieri, non si riesce mai a rimanere entro i limiti prefissati.

Se però si sceglie un servizio di stampa brochure online, allora le cose cambiano e anche di parecchio! Affidandosi infatti ad un portale per questo tipo di prodotti, i vantaggi sono enormi ma il primo di tutti è proprio costituito dai prezzi. Una stamperia online, naturalmente, ha molti meno costi di gestione da sopportare ed è per questo motivo che riesce a porsi sul mercato in modo competitivo e super vantaggioso! Provate voi stessi a controllare: andate su un portale che offra un servizio di stampa brochure serio e di qualità e provate a calcolare il preventivo. Molto probabilmente non crederete ai vostri occhi e vi sembrerà impossibile che i prezzi possano essere davvero così bassi rispetto a quelli della copisteria locale! Eppure è proprio così e a dimostrarlo sono anche i dati reali. I sondaggi non mentono: sono sempre di più coloro che scelgono di affidarsi ad un servizio di stampa brochure online perché, a parità di qualità e di serietà, i prezzi arrivano addirittura a dimezzarsi!

È quindi più che naturale che le stamperie online stiano conoscendo una grandissima fortuna: i prezzi sono concorrenziali al massimo e quando il prodotto offerto ha una certa qualità perché mai si dovrebbe rinunciare a tale opportunità? Ormai anche le tempistiche sono formidabili: basta caricare la propria grafica ed entro pochi giorni si riceve tutto direttamente a casa, senza scomodarsi e senza perdere nemmeno un minuto di tempo! Ecco perché conviene scegliere un servizio di stampa brochure online: gli svantaggi non esistono ed i vantaggi sono davvero tanti!