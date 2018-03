Prosegue a Palazzo Ducale il ciclo di conferenze-laboratorio "Ballo a Palazzo"

Altri articoli in L'evento

lunedì, 12 marzo 2018, 12:09

"Signore e signori buonasera, è con grande piacere che Lucar vi dà il benvenuto a questa serata direi più che speciale. Siamo lieti di presentarvi per la prima volta la nuova aggiunta alla famiglia BMW: la BMW X2". Così è stata introdotta l'ultima arrivata della casa automobilistica tedesca

domenica, 11 marzo 2018, 16:44

Alice Benvenuti, la promessa lucchese del volley tragicamente scomparsa pochi giorni fa, è stata ricordata da uno striscione apparso allo stadio Artemio Franchi

domenica, 11 marzo 2018, 16:28

Dopo gli ultimi due casi analizzati e pubblicati dal team di A.R.I.A. (associazione ricerca italiana aliena), un utente ha contattato l'associazione fondata dal presidente e ufologo savonese Angelo Maggioni per uno scatto del 2016 e che solo ora ha avuto il coraggio di mostrare

sabato, 10 marzo 2018, 19:25

Dal 10 aprile al 22 maggio seconda edizione delle lezioni giornalismo organizzate dalla Gazzetta con tre borse di studio per altrettanti iscritti che, al termine, inizieranno la loro collaborazione al giornale

venerdì, 9 marzo 2018, 20:14

Chi raggiunge in questo periodo le coste africane per fare le proprie vacanze d'inverno, spesso, non sa a cosa va incontro. Le persone che scelgono come mèta del proprio viaggio il litorale del Kenia si informano circa il cambio valuta, il fuso, il clima, la profilassi o i vaccini. Ma...

giovedì, 8 marzo 2018, 17:55

Dalle enormi potenzialità del cervello degli adolescenti alle reazioni influenzate dall'ambiente in cui ci troviamo, passando per la serendipità e i meccanismi nervosi che ci aiutano a elaborare nuove idee o, ancora, le nuove frontiere della ricerca incentrate sul cervello delle persone cieche e ipovedenti