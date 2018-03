Realizzato un cortometraggio musicale in sette location di Lucca con 12 attori lucchesi non professionisti

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 28 marzo 2018, 15:15

Mirko Tognetti e la sua Cremeria Opera hanno trascorso alcuni giorni a Hong Kong invitati per far provare alle famiglie cinesi il gelato italiano. Un'esperienza unica che Tognetti vuole raccontare

martedì, 27 marzo 2018, 14:20

I rappresentanti dell'amministrazione comunale sono stati ricevuti, insieme al console Italiano ad Osaka Luigi Diodati, dal prefetto di Nagasaki e successivamente, insieme ai rappresentanti del Teatro del Giglio e della Fondazione Puccini, si è svolto l'incontro con il sindaco Tomihisa Taue

lunedì, 26 marzo 2018, 17:28

Il sindaco Alessandro Tambellini e il presidente del Consiglio comunale Francesco Battistini hanno ricevuto venerdì scorso nella Sala degli specchi di Palazzo Orsetti una delegazione di visitatori provenienti dalla città di Abingdon-on-Thames (Regno Unito). Fra i presenti anche Michael William Matthews, già sindaco di Abingdon, che nel 1972 firmò i...

domenica, 25 marzo 2018, 19:36

La figura di Vincenzo Lunardi, dimenticato eroe dell'aria nato in un ritrovato palazzotto di Lucca, posto alla confluenza fra via Michele Rosi e via dei Fossi dove, nel 2013, grazie al Comune ed all'omonima associazione culturale del "Balloon Club", fu collocata una specifica targa, forse riceverà la divulgazione che merita

domenica, 25 marzo 2018, 19:30

Da Lucca con Serchio Motori a Livorno con una nuova e prestigiosa apertura per il marchio Ferrando: lo slogan è sempre quello ormai famoso "Ready to race"

sabato, 24 marzo 2018, 15:43

Ed Eva Kant, la compagna di Diabolik veste la maglia della Lucchese. Domani alle 15,30 i giocatori della squadra in visita alla fiera incontrano il pubblico e ricevono la speciale stampa. Al Polo Fiere di Lucca, il 24 e 25 marzo 2018