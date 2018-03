L'evento



Uova di Pasqua all'insegna della ecosostenibilità con la 'Cake Star' dell'Angolo Dolce Sandra Bianchi

mercoledì, 21 marzo 2018, 18:11

Dall'incontro di due eccellenze lucchesi, la cake star di Lucca l'Angolo Dolce di Sandra Bianchi e Disegno Colore e Interni di Silvia Magrini e Stefano Giovacchini, questa primavera fiorisce il progetto DIRE, FARE, RICICLARE per veicolare un messaggio sano, etico e sostenibile. E le uova di Pasqua ne saranno le degne custodi. Giovedì 22 marzo dalle 10.30 alle 12.00 presso la pasticceria l'Angolo Dolce in via Borgo Giannotti 391 i protagonisti del progetto vi aspettano per approfondimenti e domande in compagnia di una piccola colazione.

A Borgo Giannotti, a poche decine di metri l'uno dall'altro, sorgono due realtà molto simili per filosofia, ma completamente diverse per categoria merceologica. Due eccellenze lucchesi le quali, ognuna a modo proprio, cercano di portare avanti uno stile di vita sano e consapevole, nel pieno rispetto dell'ambiente e del futuro. Da una parte la pasticceria che lo scorso 9 febbraio ha vinto il titolo di Cake Star nell'omonimo programma televisivo di Real Time, l'angolo Dolce di Sandra, la paladina della cucina Evolution che in questi anni ha dimostrato come la pasticceria tradizionale possa davvero rinnovarsi arricchendosi con nuovi valori, come quello del benessere, senza subire strane metamorfosi nella forma o nel sapore. Dall'altraDisegno Colore e Interni di Silvia Magrini e Stefano Giovacchini, uno spazio nuovo, atipico e trasversale, dedicato al design ed al colore, dove si trovanoconsulenze personalizzate, oggetti di design sostenibile ed auto-prodotto e dove si trova il Bar del Colore, un laboratorio artigianale nel quale si preparano "ricette" a base di pigmenti di origine minerale o vegetale per dipingere casa in modo sano e bello, colori 100% naturali, senza petrolderivati o sostanze nocive.

Per la Pasqua 2018 in alcune delle uova di Pasqua della celebre pasticceria di Borgo Giannotti saranno presenti delle sorprese molto particolari, ottenute dal riciclo della plastica delle bottiglie e realizzate con la stampante 3ddi Disegno Colore e Interni, con poca energia e senza produrre scarto. Contro ogni spreco e per veicolare un messaggio di cura e benessere come quello che l'Angolo Dolce e il Bar del colore portano avanti da anni, quest'anno le sorprese saranno sostenibili, nella speranza che passi sempre di più il concetto che tutti possiamo fare qualcosa per garantire un futuro a noi e al pianeta che abitiamo.

Le sorprese realizzate in 3 diversi soggetti, tutti comunque relativi a come recuperare una bottiglietta dell'acqua, sono accompagnate da una filastrocca scritta per l'occasione dall'autrice Morena Rossi. Chissà che non diventi un mantra da recitare tutto l'anno nella speranza che qualcosa cambi.

C'è chi butta la bottiglia

E chi ne fa una meraviglia

Non si osa se si usa

E poi si getta alla rinfusa

Il coraggio sai dov'è?

Nel riusare quel che c'è

Nell'ambiente è risaputo

Che c'è vita in un rifiuto.

Per info: Pasticceria l'Angolo Dolce 0583 342462 - Il Bar del Colore 348 300 8578