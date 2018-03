L'evento



Viaggio in Kenya all inclusive, povertà compresa

venerdì, 9 marzo 2018, 20:14

di fiorella ricci

Chi raggiunge in questo periodo le coste africane per fare le proprie vacanze d'inverno, spesso, non sa a cosa va incontro. Le persone che scelgono come mèta del proprio viaggio il litorale del Kenia si informano circa il cambio valuta, il fuso, il clima, la profilassi o i vaccini, ma una volta raggiunta la spiaggia di Watamu, si trovano di fronte tanta povertà. Un posto così bello, pubblicizzato anche dal noto manager Flavio Briatore che proprio qui ha investito tanti soldi in una struttura alberghiera, si presenta in tutta la sua drammaticità. Giovani dai 18 ai 25 anni che vagano davanti ad ogni hotel per vendere un'escursione, un safari, delle conchiglie o solo noccioline. C'è chi chiede l'elemosina, "mi dai 2 euro", sono giovani, li chiamano beach boys, i ragazzi della spiaggia.

Che non fanno niente tutto il giorno, gli studi sono stati interrotti, pochissimi vanno a scuola. E pochissimi vanno all'Università come dice Eugene Eurulu, che si è laureato in medicina e lavora oggi presso l'ospedale di Mombasa. Su 100 giovani se ne laureano il 10-25 per cento. La stragrande maggioranza non fa niente.

C'è chi lavora nelle poche industrie del caffè, alberghiera, della ristorazione, ma gli stipendi sono bassissimi e impossibili per mantenere una famiglia. Altri giovani, una piccola parte, si esibiscono in spettacoli moderni che vengono allestiti nei villaggi. E' il caso dei combattenti Masai che si riciclano come venditori di prodotti artigianali, o di altri giovani che fanno danze tribali appena vedono un turista.

Il turista, spesso non fai da te, amante dell'all inclusive, si sente attratto da questi indigeni, gente del luogo. E molto spesso accade che durante una passeggiata o un'esposizione al sole si venga richiamati da donne africane con bambini al seguito. I bambini vanno vicino agli europei, sorridono, salutano, ma subito dopo dicono:" Ho fame" si toccano lo stomaco, "dammi un biscotto o un pezzo di pane".

Per tanti italiani l'imbarazzo più totale: vanno in hotel prendono un pezzetto di schiacciata e gliela portano. Se qualcuno fa finta di niente e va a fare il bagno, i bambini lo seguono fin dentro l'acqua e gridano: "Ho fame".

"C'è una grandissima povertà" ci spiega Marta insegnante di scuola primaria che si trova sulla spiaggia con alcuni bambini e ripete che la povertà è tantissima e che ci sono tante malattie. Da anni Medici senza frontiere opera in Africa, ricordiamo l'assistenza ai profughi e il progetto sessuale e riproduttivo per ridurre la mortalità della mamma e del neonato.

La Croce Rossa Italiana si è impegnata in progetti di salute integrata e di nutrizione. Lo scorso anno ha realizzato un training rivolto ai giovani sulla tossicodipendenza. Anche gli imprenditori italiani in Kenia hanno portato la loro opera, investendo in attività e dando del lavoro a tanta gente. Ma c'è bisogno di fare molto di più per rendere questo un paese civile.

C'è un villaggio a gestione italiana, mèta, ovviamente, di italiani. In questa struttura non sono state abbattute le barriere architettoniche ed è priva di una sedia a rotelle. Come fa un turista handicappato a muoversi all'interno se ci sono le scale e una pavimentazione in pietra disagevole?