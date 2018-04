A lezione di giornalismo con Marcello Mancini

Altri articoli in L'evento

lunedì, 16 aprile 2018, 14:58

Lo spettacolo, proposto nell’ambito delle celebrazioni per la Liberazione, è a ingresso gratuito. Necessaria la prenotazione

lunedì, 16 aprile 2018, 14:57

Torna ad accendersi la targa di Amnesty International, affissa in via Cesare Battisti, all'esterno di palazzo Santini, sede del consiglio comunale. Un simbolo che viene illuminato per due notti consecutive ogni volta che, nel mondo, un Paese abolisce la pena di morte o converte una pena capitale in pena detentiva

domenica, 15 aprile 2018, 12:01

Venerdì 13 aprile presso il Ristorante Pizzeria Note di Gusto, situato a S. Anna, si è tenuta la finale della Prima Edizione del Concorso Canoro "Note di Gusto"

domenica, 15 aprile 2018, 11:51

Crescono i numeri per la struttura Vodafone guidata da Federico Marchi che continua ad investire nelle Risorse Umane e nella formazione

sabato, 14 aprile 2018, 13:44

Nella suggestiva Sala di Palazzo Bernardini martedì 10 aprile si è tenuta la prima lezione del corso di giornalismo organizzato da La Gazzetta di Lucca con l’intervento di Stefano Cecchi, capo cronista de La Nazione di Firenze

sabato, 14 aprile 2018, 13:41

Sono stati premiati gli studenti della Fondazione Campus che hanno partecipato alla maratona "Hackton fOr Tourism", promossa dal Polo Tecnologico Lucchese nell'ambito del progetto RETIC, co-finanziato dal Programma Italia-Francia Marittimo