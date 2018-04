L'evento



Al via il corso di giornalismo della Gazzetta di Lucca

venerdì, 13 aprile 2018, 16:34

di andrea salerno

Nella suggestiva cornice della sala Puccini, sita in Palazzo Bernardini, in centro storico, si è svolta la prima lezione del corso di giornalismo, promosso da La Gazzetta di Lucca. Ad inaugurare questo ciclo di appuntamenti, che avranno luogo tutti i martedì e i venerdì dalle 17 alle 19, sino al 22 di marzo, insieme al direttore Aldo Grandi, è stato il noto giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi.

La lezione è stata incentrata sul tema della cronaca in provincia. Il relatore ha da subito chiarito le colonne portanti su cui si basa la cronaca locale ed i relativi “giri istituzionali” da compiere per poter venire a conoscenza delle notizie.

Questi sono: sede del comune, da cui attingere informazioni per la cronaca bianca; questura, per scrivere di cronaca nera; tribunale, per articoli di cronaca giudiziaria; da ultimo, è necessario capire gli umori della città, in modo tale da pubblicare articoli che non provengano da fonti istituzionali. Cecchi si è poi soffermato a chiarire i motivi per cui, secondo il suo parere, la cronaca locale è quella che concede la possibilità, ancora oggi, di svolgere il ruolo di giornalista nel modo più puro ed artigianale.

Infatti, se comparata alla cronaca nazionale, quella locale consente, data la sua natura intrinseca, di avere un rapporto più intimo e diretto con le proprie fonti, inoltre, permette di verificare in prima persona un evento, poiché il giornalista, data la limitatezza del territorio da coprire, ha la possibilità di recarsi di persona sul luogo. Oltre ad avere dei vantaggi, tuttavia, la cronaca locale presenta anche dei punti delicati, riscontrabili in minor misura se si fa giornalismo a livello nazionale.

Gli stretti legami, basati su un rapporto fiduciario, che si vengono a creare con le proprie fonti, spesso, mettono il giornalista in difficoltà, giacché, lanciando una notizia appresa tramite una confidenza, si ha il timore rompere i legami con la fonte. Comunque, come ha tenuto a precisare più volte Cecchi, non esistono regole specifiche e l'unico filtro esistente per le notizie è fornito dalla coscienza di ognuno. Altro punto critico, è la maggiore incidenza di eventuali errori negli articoli.

Se viene commesso un sbaglio, seppur microscopico – ad esempio l'alterazione di un nome –, si può facilmente incorrere in reclami da parte dell'interessato, cosa che di rado si verifica fuori dal giornalismo locale.

In coda alla lezione, si è tenuto un sostanzioso dibattito, che ha visto anche la partecipazione attiva del pubblico, sui problemi odierni del giornalismo, specialmente dopo l'avvento di internet. La rete ha, difatti, generato una crisi della stampa cartacea, perché internet ha fornito una maggior mole di informazione, per di più elargita gratuitamente.

Questa circostanza, che può a prima vista risultare positiva, ha portato ad un abbassamento della qualità media degli articoli, generando frequentemente una informazione superficiale o, addirittura, fuorviante. Oltre a ciò, i siti d'informazione hanno causato il dimezzamento delle vendite nelle edicole, costringendo le redazioni a ricercare in maniera ossessiva nuovi metodi per guadagnare, spesso ricorrendo ad articoli volti solo ad “acchiappare click”.