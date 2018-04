L'evento



Alle lezioni di giornalismo si parla di esteri con Paolo Di Mizio

lunedì, 23 aprile 2018, 17:14

Cosa sappiamo in realtà di quello che accade fuori dai nostri confini? L’informazione legata agli esteri è completa, veritiera o si basa spesso su fonti controllate dal potere internazionale? E come si diventa un bravo giornalista di esteri? Tutte queste tematiche saranno affrontate martedì 24 aprile nell’appuntamento con “Le lezioni di giornalismo” (Palazzo Bernardini, via S. Croce, Lucca, ore 17-19, ingresso libero) dedicato agli esteri, un settore di particolare importanza visto l’incandescente scacchiere internazionale.

Il protagonista sarà Paolo Di Mizio, giornalista e scrittore, uno dei volti “storici” del Tg5 come inviato speciale e, per oltre vent’anni, conduttore del Tg della notte. Il suo nome è legato in particolare alla rassegna stampa nelle edizioni notturne. La sua disamina delle prime pagine dei quotidiani dallo schermo di Canale 5 è divenuta nel tempo un punto di riferimento per il grande pubblico e anche per gli stessi giornali, ed è stata molto imitata.

Laureato in Lingue e Letterature straniere, Di Mizio ha iniziato la sua carriera a Londra, dapprima come insegnante di Letteratura italiana presso The City Literary Institute della University of London, e poi come corrispondente dalla capitale inglese di un’agenzia di stampa italiana, la NEA.

Rientrato in Italia dopo qualche anno, ha lavorato per diversi quotidiani e periodici (Vita Sera, La Domenica del Corriere, L’Europeo, ecc) e collaborato con articoli in inglese a varie riviste europee e americane.

E’ approdato in televisione prima con Maurizio Costanzo, nel primo telegiornale privato (“Contatto”) della rete allora fondata dalla Rizzoli-Corriere della Sera, e successivamente con Arrigo Levi come inviato speciale per il settimanale d’inchieste “Tv-Tv” trasmesso da Canale 5.

Presente al Tg5 fin dalla sua fondazione (1992), Di Mizio ha coperto vari incarichi: inviato speciale, vice caporedattore della redazione Inchieste e Società e poi della redazione Esteri, e infine caporedattore centrale responsabile della nightline, ovvero del Tg della notte e del notiziario flash Prima Pagina.

Come inviato speciale è stato sui principali teatri internazionali, dai conflitti della ex Jugoslavia al Medio Oriente agli Stati Uniti durante la guerra in Afghanistan. Ha intervistato personaggi che hanno fatto la Storia degli ultimi decenni, tra i quali Bill Clinton, Margaret Thatcher, Muhammar Gheddafi, Benjamin Netanyahu, Yasser Arafat, ma anche mostri sacri del cinema e della musica, da Franco Zeffirelli a Paul MacCartney.

Nel 2007 ha pubblicato il suo primo romanzo, divenuto subito un best-seller e ristampato in una seconda edizione, Storia di Giuseppe e del suo amico Gesù (Marsilio Editore). È il racconto della vita di un ebreo di Nazareth di 2000 anni fa, che da bambino è l’amico prediletto del suo coetaneo Gesù.Nell’adolescenza le strade dei due si separeranno: Gesù rimarrà in Galilea, mentre Giuseppe viaggerà in lungo e in largo nell’impero romano e diventerà ateo, dopo aver conosciuto la filosofia greca e la cultura latina. In sostanza, un romanzo storico costruito sulla contrapposizione teologico-filosofica tra fede e ragione.

Nel 2017 Di Mizio ha pubblicato un nuovo libro, intitolato Teneri lupi (Capponi Editore), che è una miscellanea di poesie, annotazioni di vita vissuta, saggi di politica estera e scritti di letteratura. Tra questi ultimi campeggia il saggio dedicato a un poeta inedito dello Sri Lanka, Nimal Dunuhinga, oggi profugo politico negli USA, del quale Di Mizio nel suo libro traduce numerose composizioni.