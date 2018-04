L'evento



“Basta un poco di zucchero”: la Croce Verde lancia una innovativa campagna promozionale per il 5*1000

martedì, 10 aprile 2018, 17:30

D’ora in avanti, prendere un caffè al bar non sarà più lo stesso, soprattutto al momento di addolcire la propria bevanda. La Croce Verde P.A. di Lucca ha infatti avviato la campagna “Basta un poco di zucchero”, che vede una vera e propria invasione di bustine di zucchero recanti i dati necessari per la donazione del 5*1000 all’associazione di pubblica assistenza.

Sono 45 i bar ad aver aderito a questa “dolce” promozione, un modo simpatico ed innovativo per ricordare, al momento dello strappo, che è possibile devolvere il 5*1000 alla Croce Verde, al momento della trasmissione della dichiarazione dei redditi.

I macchiati, i cappuccini e gli espressi addolciti dall’associazione saranno numerosi, dato che in totale, tra gli esercizi che hanno dato la propria disponibilità, sono stati distribuiti 1710 kg di zucchero.

Le attività della Croce Verde sono innumerevoli: dall’intervento sanitario al trasporto delle persone più fragili, passando per la diffusione della cultura e la protezione civile, i volontari offrono il loro tempo e la loro sensibilità senza chiedere nulla in cambio. I costi però ci sono, e per affrontarli serve l’aiuto di tutti; anche il contributo più piccolo è un grande dono, che può rendere le spese economiche quantomeno un po’piú.. dolci.

Per informazioni sulle modalità di devoluzione, consultare il sito www.croceverdelucca.it, mandare una mail a cvlucca@croceverdelucca.it o chiamare il numero 0583/467713.