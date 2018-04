Clinica Villa Mafalda Roma, le nuove frontiere della diabetologia Toscana

L'evento



mercoledì, 18 aprile 2018, 11:38

Negli ultimi tempi la medicina ha conosciuto una serie di importanti innovazioni provenienti dall’informatica, dalla bioingegneria e dalla robotica, tecnologie messe al servizio della diabetologia che ha così saputo sfruttare a pieno tutte le novità di scienza e medicina.

Novità che hanno riscosso commenti e recensioni positive da parte di specialisti e cliniche distribuite su tutto il territorio nazionale. Un contesto nel quale si inseriscono le opinioni della Clinica Villa Mafalda, centro polispecialistico incastonato nel cuore della città di Roma che già da tempo affida la propria offerta sanitaria ad interessanti soluzioni hi-tech.

Nel caso della regione Toscana viene posto l’accento sull’uso di nuovi dispositivi dedicati al controllo automatico e continuo della glicemia, un’operazione che chi soffre di diabete deve affrontare quotidianamente, con evidenti ripercussioni sulla propria qualità di vita. Questo strumento, distribuito nei diversi centri della regione viene impiantato sottocute per monitorare in maniera costante e per 90 giorni i diversi livelli di glicemia. In questo modo il paziente rimane sempre informato su quando è opportuno stabilizzare il glucosio nel sangue attraverso la dose di insulina, una sostanza che il pancreas del diabetico non è in grado di produrre a sufficienza.

I laboratori di ricerca di tutto il mondo sono attualmente impegnati nello sviluppo di metodi alternativi alla classica iniezione. Le recensioni e i commenti degli addetti ai lavori sono comunque piuttosto ottimistici, vista la comparsa sul mercato di dosi di insulina spray da inalare, ma l’opinione comune è che saranno le pillole a garantire il superamento definitivo dell’iniezione in vena. Queste infatti, al contrario degli spray, somministrano con maggiore precisione la dose necessaria al paziente.

La tecnologia medica al servizio del paziente: le recensioni e opinioni di Villa Mafalda Roma

Villa Mafalda sottolinea come l’informatica e le nuove applicazioni dedicate agli smartphone abbiano recentemente acquisito un ruolo davvero importante, venendo incontro ai pazienti con soluzioni innovative utili per tenere sotto controllo l’evolversi della patologia. Software portatili indispensabili per vivere con più serenità e consapevolezza la malattia, come le applicazioni che mantengono in memoria un registro dei livelli di glucosio nel sangue e tutti gli altri parametri più importanti. Soluzioni che la regione Toscana cerca di incentivare nei programmi di telemedicina, utili a coordinare l’azione di Asl e ospedali, e consentire al paziente una migliore interazione con lo specialista.

Il diabete incide profondamente sullo stile di vita di chi ne soffre. L’idea che prevale all’interno della comunità scientifica nazionale, ma confermata anche da Villa Mafalda, è che l’attività fisica e la dieta dei pazienti siano determinanti per arginare la diffusione della malattia. Elementi che oggi, per via delle comode applicazioni su cellulare sviluppate per chi soffre di questa patologia possono essere gestite con molta più facilità.

VillaMafalda commenti sul lavoro interdisciplinare e sinergico dei diversi specialisti

Resta comunque fondamentale l’apporto medico e la consulenza di specialisti di diverso tipo. Medico generale e diabetologo in primis, ma anche fisiatra e oculista. La disfunzione del pancreas rappresenta, infatti, un campanello d’allarme, sintomo dello sviluppo progressivo di diverse problematiche legate alla vista. AktiVision, reparto oculistico della clinica Villa Mafalda, sottolinea l’importanza di effettuare visite di controllo periodiche per evitare l’insorgere della retinopatia diabetica.

Sul sito di AktiVision viene indicato come il diabete mellito soprattutto nelle sue fasi avanzate possa danneggiare sia la retina che la cornea, a causa dell’effetto negativo che hanno le alte quantità di glucosio sui vasi sanguigni oculari.

Facendo riferimento a quelle che sono le più recenti opinioni, recensioni e statistiche nazionali, oggi sono più di 250.000 i cittadini toscani che soffrono di questa malattia. La stessa Regione Toscana ha fatto dei grossi passi avanti e fortunatamente si trova sulla giusta strada per dare ai pazienti l’assistenza medica necessaria. Un risultato che deve molto alle innovazioni tecnologiche che le cliniche del territorio hanno saputo sfruttare a pieno, venendo realmente incontro alle esigenze quotidiane dei diabetici. Implementando l’utilizzo dei nuovi dispositivi per il monitoraggio automatizzato del glucosio, la sanità regionale ha offerto un esempio concreto al resto del Paese, mostrandosi come un polo d’eccellenza a livello nazionale e non solo.