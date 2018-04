L'evento



Come risparmiare acquistando online

mercoledì, 18 aprile 2018, 11:46

Lo shopping online può far risparmiare denaro, soprattutto quando vengono utilizzati coupon, codici di risparmio, spedizioni gratuite o ci si trova in periodi di saldi. Il motivo principale per cui acquistare online è meno costoso dell'acquistare presso un luogo fisico che un e-commerce non deve affrontare le tipiche spese che un negozio comporta (affitto, salari, elettricità, stipendi di eventuali commessi e tanto altro ancora). Molti rivenditori preferiscono ormai aprire un negozio online piuttosto che aprire un negozio fisico, permettendo di risparmiare e far risparmiare a loro volta anche la clientela. Acquistare online può quindi risultare molto economico e se si ha abbastanza tempo e pazienza, seguendo dei piccoli consigli sarà possibile spendere il minimo necessario per il prodotto desiderato.

Consultare i siti di confronto prezzi

I siti di confronto dei prezzi consentono agli acquirenti di fare acquisti in modo più intelligente, utilizzando servizi che confrontano i prezzi di un prodotto in diversi negozi. Gli acquirenti non solo ottengono informazioni sui prezzi competitivi, ma anche recensioni di prodotti e recensioni del sito per aiutarli a decidere cosa e dove acquistare online.

Approfittare delle spese di spedizione gratuite

Molti negozi online rinunciano alle imposte di vendita o alle spese di spedizione per indurre gli acquirenti a fare un acquisto online. Nella maggior parte dei casi è necessario raggiungere una determinata cifra per usufruire di questa agevolazione. Questo avviene per esempio se si vuole scegliere tra le lenti a contatto online offerte, e sarà necessario un ordine minimo per usufruire delle spedizioni gratuite. Se dovete acquistare pochi prodotti, perché non mettervi d'accordo con le vostre amiche o un gruppo di acquisto per una spedizione unica?

​

I saldi sono anche online

Che sia per saldi stagionali o per periodi particolari dell'anno come il Black Friday, anche i negozi online vendono la propria merce in saldo. Molti consumatori credono che i saldi riguardino solo i capi di abbigliamento, ma persino prodotti come mobili, prodotti tecnologici o anche la lente a contatto e altri dispositivi medici possono essere sottoposti a sconti in base al periodo di acquisto, permettendo un risparmio netto sul costo totale.

Usate le app dei negozi

Molti negozi offrono delle app che possono essere scaricate sul proprio smartphone. Esse permettono non solo di vedere tutti i prodotti in vendita nei negozi fisici ma, anche di usufruire di particolari sconti per chi utilizza l'applicazione. Molte di queste applicazioni includono inoltre l'acquisto online e la spedizione a casa o nel negozio più vicino a voi.

Fate affidamento sulle recensioni

Esistono molti siti in cui è possibile lasciare la propria opinione su un determinato negozio online. Per comprare lenti a contatto online, ad esempio, fate affidamento sui siti con le migliori opinioni del pubblico, in modo da evitare possibili truffe e ricordate di raccontare voi stessi la vostra esperienza di acquisto: questo sistema funziona solamente quando tutta la comunità di consumatori partecipa attivamente.

Caccia ai codici sconto

In molti siti è possibile trovare dei codici sconto, semplicemente iscrivendosi o svolgendo determinate azioni (mettere "like" alle pagine Facebook, rispondere a dei sondaggi, ecc.). Utilizzando questi codici sconto, inserendoli all'interno del negozio in cui volete acquistare, potrete ottenere l'oggetto dei vostri desideri ad un prezzo veramente economico.

Seguendo queste semplici indicazioni potrete comprare in rete qualsiasi tipo di prodotto, dalle vacanze ai regali di Natale per tutta la famiglia, risparmiando in tutta sicurezza.