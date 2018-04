L'evento



Dal muro di Berlino a Renzi: nascita e storia della cronaca politica moderna

giovedì, 19 aprile 2018, 21:54

di andrea salerno

Un viaggio lungo trent'anni nella storia del giornalismo politico italiano, raccontato da chi lo ha vissuto in prima persona. Dalla perestojka al Rottamatore, questo è stato il filo conduttore della lezione tenuta da Marcello Mancini – ospite del secondo appuntamento con le lezioni di giornalismo della Gazzetta di Lucca – .

La cronaca politica italiana, come la conosciamo oggi, nacque a seguito di tre cambiamenti epocali: la caduta del muro di Berlino, il conseguente scioglimento del Partito Comunista Italiano e Tangentopoli. Questi tre eventi andarono a modificare radicalmente il modo di raccontare le vicende politiche nostrane. Le persone, specialmente dopo lo scandalo “mani pulite”, scoprirono la necessità di comprendere cosa stesse accadendo dietro le quinte della politica italiana e i cronisti, captata questa esigenza, trovarono il sistema di raccontare le vicende politiche in una modalità più accattivante, al contrario del passato, in cui si limitavano a trascrivere gli atti e i dibattiti formando il cosiddetto “pastone”. Da allora, l'attenzione agli avvenimenti e alle vite dei politici hanno registrato una significativa impennata, divenendo argomento centrale dei quotidiani.

Il relatore si è poi soffermato a raccontare alcuni aneddoti di gossip politico, riguardanti l'ex presidente del consiglio Matteo Renzi, con il quale aveva rapporti confidenziali. Ne ha tracciato il profilo caratteriale, rivelando la sua scaltrezza e arroganza. Inoltre, ha riferito di come il Rottamatore abbia sfruttato la sua “frizzante” abilità comunicativa ed un vuoto di potere nella politica fiorentina per giungere allo scranno più alto di Palazzo Vecchio, usato come rampa attraverso cui lanciarsi alla conquista di palazzo Chigi – suo vero obiettivo da quando era Presidente della Provincia di Firenze –. La sua prodigiosa ascesa, tuttavia, si è bruscamente arrestata a causa della sua incapacità di trasformarsi da politico di provincia in statista, cercando di governare l'Italia attorniato dai suoi fedelissimi, come ai tempi del Municipio di Firenze.

Oltre a ciò, Mancini, oggi collaboratore del giornale La Verità, di Maurizio Belpietro, ha brevemente spiegato come si riempe una pagina di cronaca politica. Ha innanzitutto precisato che, oramai, i fatti non sono più separati dalle opinioni di chi scrive e si deve lasciar trasparire il proprio pensiero per rendere più coinvolgente l'articolo. La pagina si compone di un pezzo di riepilogo dei fatti di giornata, di una intervista su un argomento mirato, un approfondimento dei retroscena ed infine il gossip politico. Una volta pronta, infine, si provvederà a titolare le notizie.

La prossima lezione si terrà venerdì 20 aprile alle 17:15, sempre a palazzo Bernardini e vedrà la partecipazione di Marco Gasperetti, del Corriere della Sera, che parlerà del giornalismo nell'era di Internet.