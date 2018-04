L'evento



Domenica Lucca celebra la 649^ Festa della libertà

martedì, 3 aprile 2018, 20:31

Lucca celebra domenica la 649^ Festa della Libertà voluta dal Governo dell’Antica Repubblica per ricordare la liberazione della città dopo trenta anni di tirannia. Infatti nel 1370 l’imperatore Carlo IV di Boemia, dietro le pressanti richieste dei lucchesi fuoriusciti e dietro un ricco compenso, scese in Italia sostando a Lucca dove emise un bando con cui affrancava la città da ogni servitù straniera ponendo fine quindi all’ormai trentennale occupazione pisana. La Festa della Libertà ha quindi radici antichissime e per secoli è stata la più importante celebrazione civile cittadina: Era infatti l’unico giorno dell’anno in cui gli Anziani, che per Legge non potevano mai lasciare il Palazzo del Governo durante il loro mandato, erano soliti recarsi in Duomo per assistervi alla Messa della Libertà. La Compagnia Balestrieri, nella sua costante ricerca delle più profonde tradizioni storiche, ha voluto ripristinare la Festa secondo l’esatta ricostruzione delle cerimonie civili e religiose. L’intero gruppo storico parteciperà in costume alla SS.Messa delle ore 10,30 in Duomo cui prenderanno parte le principali autorità cittadine a conferma del legame voluto dai nostri antenati fra l’amore della città di Lucca per la Libertà e la sua devozione per il Volto Santo.

Nel corso della cerimonia verrà letta l’antica preghiera scritta dal Vescovo Alessandro Guidiccioni (1549-1600) ed approvata dal Vaticano con Bolla del Papa Clemente VIII ritrovata alcuni anni fa nella Canonica di Pieve Fosciana dove la festa è stata celebrata regolarmente sino ai giorni nostri.

Il Corteo Storico della Compagnia Balestrieri partirà alle ore 10,00 dalla Casermetta del Baluardo di San Pietro percorrendo: via Michele Rosi, Via Fillungo, Via Cenami, P.za S.Giusto, P.za S.Giovanni fino a Piazza San Martino dove assisterà alla SS.Messa.

Al termine della celebrazione il Gruppo si sposterà al centro della Piazza dove si svolgerà la ricostruzione di un’antica cerimonia lucchese: quella della nomina dei Gonfalonieri.

La cerimonia, ripresa dai documenti conservati presso l’archivio di Stato, prevede la lettura del Bando scritto dall’Imperatore Carlo IV e la consegna dei Labari ai Gonfalonieri dei tre Terzieri di San Paolino, San Martino e San Salvatore e l’esibizione del Gruppo Musici e Sbandieratori della Compagnia Balestrieri .

Al termine della cerimonia il Corteo rientrerà in Sede.

Alle ore 15 presso il campo di tiro della Compagnia Balestrieri (spalti antistanti il baluardo di S.Pietro), avrà inizio il XVIII° Trofeo della Libertà, gara nazionale di tiro con la balestra da postazione ad “eliminazione diretta” fra i tiratori delle città aderenti alla Federazione Italiana Balestrieri (Massa Marittima, San Marino e Lucca) e quelli delle città di Volterra. La gara sarà estremamente avvincente per la presenza di oltre 100 fra i migliori tiratori italiani e per l’occasione il pubblico potrà accedere al campo di tiro attraverso il sotterraneo del baluardo di San Pietro (ingresso da fuori le mura) opportunamente imbandierato ed illuminato con fiaccole.

Alle ore 16 partirà un nuovo Corteo Storico curato dal Gruppo Sbandieratori della Contrada di S.Anna che raggiungerà Piazza Napoleone dove si disputerà un Torneo di Bandiera con la partecipazione dei Gruppi sbandieratori : Valmarina di Calenzano, di Gallicano, di Costigliole d’Asti, di Levanto e di S. Anna.

La casermetta del Baluardo S.Pietro resterà aperta al pubblico per tutto il giorno per visite ed

esibizione di Danza Rinascimentale a cura del Gruppo di Danza Antica della Compagnia Balestrieri Lucca.

FESTA DELLA LIBERTA’ – LA STORIA

Alla morte di Castruccio Castracani, avvenuta il 3 settembre 1328 per le febbri malariche contratte nell’assedio di Pistoia, la città di Lucca passò nelle mani del figlio di Castruccio Enrico che solo un mese dopo venne esautorato dall’Imperatore Lodovico il Bavaro che ne rivendicò il governo, esercitandolo tramite vicari propri. Successivamente il vicariato fu ceduto per 22.000 fiorini d’oro a Francesco Castracani, cugino di Enrico, che il 15 aprile 1329 doveva ricederlo all’imperatore che lo assegnava a Marco Visconti. Il 2 settembre dello stesso anno Lucca fu venduta per 60.000 fiorini al genovese Gherardo Spinola che dopo 18 mesi la cedeva a Giovanni di Boemia. Egli la rivendette nel 1333 per 35.000 fiorini ai Rossi di Parma che la passarono a Mastino della Scala. Nel 1341 gli Scaligeri la cedettero ai fiorentini che l’anno successivo dovettero abbandonarla nelle mani del doge di Pisa Giovanni Dell’Agnello. Egli pose il suo comando all’interno dell’imponente fortezza dell’Augusta, realizzata da Castruccio come sua residenza cittadina su disegni di Giotto, e da lì impose un regime dittatoriale volto a stroncare definitivamente la forza della nemica di sempre. Il territorio lucchese fu lungamente devastato e vennero imposte nuove pesantissime tasse che i lucchesi mal sopportavano e per questo motivo i molti fuoriusciti si adoperarono presso l’imperatore Carlo IV di Boemia affinché intervenisse a favore della città. L’Imperatore, cogliendo l’occasione di una sua discesa in Italia e dietro il lauto compenso dell’enorme cifra (per quei tempi) di centomila fiorini d’oro, decise di emettere un proclama che affrancasse la città di Lucca da ogni servitù straniera ponendo fine così all’ormai trentennale occupazione pisana che restò famosa con l’infausto nome di “schiavitù babilonese”.

Il nuovo Governo cittadino, come primo atto dopo la sua ricostituzione, volle che fosse istituita una festa che ricordasse nei secoli la data della riconquista della Libertà cittadina. Così dal 1370 ogni anno, nella Domenica in Albis, la città avrebbe ricordato l’ingresso in Lucca dell’Imperatore ed il Governo tutto avrebbe preso parte ad una solenne funzione religiosa in Duomo (per questo motivo fu fatto realizzare al Giambologna l’artistico altare detto “della Libertà”) durante la quale venivano lette alcune preghiere di ringraziamento scritte dal Vescovo Lucchese Alessandro Guidiccioni ed autorizzate da una specifica Bolla di Papa Clemente VIII (preghiere rintracciate presso la parrocchia di Pieve Fosciana e lette anche nella cerimonia di domenica prossima ).

Il secondo atto fu quello di approntare una nuova forma di Governo capace di meglio tutelare gli interessi dei cittadini: per questo fu nominata una commissione guidata dal Messo Imperiale Cardinale Da Montefeltro che dopo lunghi studi decise di creare i Terzieri di San Martino, San Paolino e San Salvatore che sarebbero stati alla base della vita politica e militare cittadina per i successivi quattro secoli.

Il giorno della Festa della Libertà venne ad assumere importanza notevolissima: di fatto era la principale festività civile cittadina. Era l’unica Festività in cui gli Anziani ed il Gonfaloniere di Giustizia erano soliti lasciare il Palazzo per presenziare tutti assieme ad una Messa ed in questo giorno avveniva la cerimonia pubblica della nomina dei Gonfalonieri di Terziere con la consegna ufficiale delle insegne ai Gonfalonieri ed ai Pennonieri. La cerimonia, che la Compagnia Balestrieri riproduce ogni anno, era seguita dall’intera popolazione che vedeva in essa il rinnovato affermarsi della Libertà cittadina.

Con la caduta del governo repubblicano (a seguito dell’arrivo delle truppe francesi nel 1799) cessa la celebrazione della festa che prosegue comunque in alcuni paesi della provincia : Pieve Fosciana, Vorno, ecc. dove essa non è mai stata accantonata e dove viene tuttora celebrata anche se, nel tempo, se ne è persa l’esatta origine e troppo spesso la popolazione non è a conoscenza di quale Libertà si festeggi.

PROGRAMMA

ore 10 – Corteggio Storico con dalla Casermetta del Baluardo di San Pietro, percorrerà Via M.Rosi, via Fillungo, Via Cenami, P.za San Giusto, P.za S. Giovanni fino a raggiungere il Duomo di San Martino

ore 10,30 - S.Messa solenne in Duomo

ore 11,30 – P.za San Martino - Rievocazione dell’antica cerimonia dell’investitura dei Gonfalonieri di Terziere - Esibizione gruppo sbandieratori della Compagnia Balestrieri Lucca

ore 15 – Baluardo San Pietro - Campo di tiro della Compagnia Balestrieri – Gara Naz. di tiro con la balestra grande da postazione; Possibilità di far tirare i bambini con apposite balestre giocattolo presso la sede

Ore 15 - Piazza Napoleone Trofeo della Libertà gara per sbandieratori Under 18 con la partecipazione dei gruppi: Alfieri della Valmarina di Calenzano, Gruppo sbandieratori di Gallicano, Alfieri e Musici di Costigliole d’Asti, Sbandieratori e Musici di Levanto e Sbandieratori e Musici “Città di Lucca”.

ore 18,30 - Premiazione balestrieri vincitori gara di tiro.