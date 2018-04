L'evento



Fabio Perini S.p.A.: corsi per la rianimazione cardiopolmonare in collaborazione con l’Associazione Mirco Ungaretti

mercoledì, 11 aprile 2018, 18:02

Partono l’11 aprile in Fabio Perini i corsi destinati alla squadra d’emergenza per insegnare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore. Le lezioni sono realizzate dai volontari della Mirco Ungaretti Onlus, fondata dal fratello Stefano che lavora in Azienda come Referente della Manutenzione Sito di Lucca. In cambio di questa preziosa formazione, Fabio Perini S.p.A. donerà un defibrillatore semi automatico alla Scuola Primaria della Pieve San Paolo, un paese confinante alla località di Mugnano dove ha sede l’azienda.

“La mia vita è radicalmente cambiata nel 2009 – commenta Stefano Ungaretti – mio fratello è morto a causa di un killer silenzioso chiamato Arresto Cardiaco Improvviso. Per dare un senso a questa tragedia io e la mia famiglia ed amici abbiamo fondato questa Onlus, per offrire ad altri ciò che a noi è mancato in quella drammatica notte: consapevolezza ed informazione”.

L’Associazione ha, infatti, come scopo primario, quello di voler portare l’insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore nelle scuole. Ad oggi ha già formato gratuitamente oltre 2.600 studenti maggiorenni delle scuole della Provincia di Lucca che hanno conseguito l’attestato da soccorritore BLSD (Basic Life Support with Defibrillator) e oltre 13mila studenti minorenni, che hanno imparato grazie alla Onlus le manovre salvavita.

“La nostra Azienda è stata sempre sensibile al problema della prevenzione e della sicurezza dei suoi lavoratori - commenta Oswaldo Cruz, CEO di Fabio Perini S.p.A. – per questo è stato naturale formare tutta la nostra squadra di emergenza per questa patologia così diffusa. Un particolare ringraziamento va alla Mirco Ungaretti Onlus per il tempo che ha dedicato in modo volontario alla formazione e per l’impegno dimostrato per la donazione del defibrillatore alla Scuola Primaria della Pieve San Paolo.” Oltre al defibrillatore, Fabio Perini donerà all’Associazione 2 Defibrillatore Trainer, utilizzati per l’insegnamento delle manovre, insieme a 2 manichini formato bambini per insegnare le importantissime manovre di disostruzione delle vie aeree sui più piccoli.