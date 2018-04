L'evento



Gasperetti e la fine del giornalismo a una dimensione

martedì, 24 aprile 2018, 15:04

di roberto belluomini

Quando ho visto le slides ho pensato di essere alla Leopolda. Invece Marco Gasperetti del Corriere, con fare cordiale e simpatico, ha illustrato i numeri degli utenti Internet nel mondo. Descrivendo i danni e i vantaggi per la stampa di una tale diffusione.

Siamo al terzo appuntamento con le lezioni della Gazzetta di Lucca. Il click ci dona l”ubiquità. Bisogna essere più preparati. Tutti possiamo commentare e condividere in diretta con eclatanti casi di manipolazione e di uso illecito dei social.

Il relatore sottolinea la difficoltà di differenziarsi ed insiste sulla preparazione consigliabile come materia nelle scuole.

Spiega poi che solo una stampa professionale e libera può dare gli strumenti per giudicare obiettivamente i fatti. Una stampa corretta e dai toni urbani e non urlata come spesso accade anche in televisione. Gasperetti ci racconta che in tanti anni non ha mai subito particolari pressioni dai suoi editori.

Ad ascoltarlo trasuda amore ed orgoglio per la sua professione ed il suo giornale, ci tiene mi pare a definirsi progressista di sinistra.Conclude citando Bezos di amazon ed il suo Washinghon Post, con rinnovati rischi di conflitti di interesse moltiplicati dal web.