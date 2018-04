L'evento



Gasperetti, l’evoluzione del giornalismo

lunedì, 23 aprile 2018, 11:15

Venerdì 20 aprile, Marco Gasperetti, giornalista del Corriere della Sera, docente di giornalismo all’Università di Pisa, ci ha fatto vivere l’evoluzione del giornalismo in questi 20-30 anni.

La crisi di tiratura della stampa cartacea, in dieci anni si è arrivati a un -70% per i settimanali, a un meno 48% per i quotidiani; la caduta degli introiti pubblicitari che si è ridotta del 60%. La crescita travolgente della comunicazione sul web e il crescente interesse della pubblicità verso questo mondo, che ne sono stati causa. Ma anche la crisi inaspettata delle news via radio e TV, in questo mondo real-time le informazioni si apprendono immediatamente sul web, sui social e le persone hanno la possibilità di interagire con le fonti della notizia. Magari si leggono da più fonti i flash della stessa notizia, si va ad approfondire dalla fonte che appare più interessante e con una pubblicità meno intrusiva. Quanti di noi non hanno iniziato a scartare pagine web che impongono blocchi pubblicitari?

Ma in questo mondo ove ognuno può avere accesso diretto e immediato alle notizie, esiste ancora margine per un “Brand” giornalistico importante e per il giornalista? La risposta è sì, perché ci sarà sempre la necessità di chi, nel mare delle notizie, verifica e da la giusta importanza, di un “brand” al quale il cittadino si affida per avere notizie autorevoli, verificate, sicure. Perché è evidente che avere una marea d’informazioni, non organizzate, non sicure porta a confusione e disorientamento.

Però sarà un mestiere diverso, uno scrivere diverso, occorre una comunicazione semplice, immediata che attragga e che porti a successivi approfondimenti. Una comunicazione su più livelli che possa soddisfare sia chi vuole la notizia essenziale, sia chi vuole il particolare, il dettaglio, quasi fosse un ipertesto. D’altronde la necessità di scrivere, pensando e ottimizzando i contenuti per gli schermi di cellulari e tablet è dettata dal numero crescente di utenti, anche in Italia abbiamo 24 milioni di persone con cellulare o tablet, negli Usa il 50% delle persone usa internet come fonte di notizie.

D’altronde, l’evoluzione futura del mondo delle news prospetta, non solo gli “instant article” creati da facebook e con contenuti generati riprendendo in automatico i temi da altri siti, ma anche droni o network di robot che potranno elaborare in autonomo notizie e news. Non occorre andare molto lontano per studiare queste possibili evoluzioni future, visto che la scuola superiore S. Anna di Pisa guida la rete europea di ricerca robotica.

Sarà un futuro migliore? Certamente un futuro più liquido.

Paolo Pescucci