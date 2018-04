L'evento



Gli Istituti Benedetto Croce - Scuole Private ed "Il Liceo Linguistico Byron ad orientamento turistico" promuovono e organizzano eventi di approfondimento ed incontri ad alto valore aggiunto sul tema dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento

venerdì, 13 aprile 2018, 13:54

Dopo il successo ed il gradimento riscontrato con gli incontri dello scorso anno, per il Liceo Linguistico Byron e gli Istituti Benedetto Croce – Scuole Private organizzano e promuovono un importante evento/incontro di approfondimento sul tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. La Scuola italiana è una scuola inclusiva per gli studenti DSA?

Gli insegnanti hanno la possibilità e le conoscenze adeguate per applicare strategie didattiche inclusive nella pratica quotidiana? A queste domande si cercherà di rispondere in questo incontro del 19 Aprile al Real Collegio di Lucca mettendo in evidenza come la didattica inclusiva, con l'utilizzo di metodologie e strumenti digitali che favoriscono l'apprendimento, possa offrire allo studente DSA un percorso scolastico di soddisfazione. Al contempo abbiamo porremo l'attenzione anche sulle criticità riscontrate da parte dei docenti nella pratica didattica quotidiana all'interno delle classi.

Relatore principale dell’evento sara uno dei uno dei massimi esperti sulle tematiche legate alla Dislessia e ai Disturbi del Neurosviluppo, il Prof. Giacomo Stella Ideatore e Responsabile Scientifico dei Centri SOS Dislessia, Professore ordinario di Psicologia Clinica al dipartimento di Educazione e Scienze Umane presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia, autore di numerose pubblicazioni e direttore di numerosi corsi di perfezionamento.

Direttore Scientifico dell’Istituto di Ricerca sulla Dislessia Evolutiva (I.RI.DE), da anni indirizza la ricerca neuropsicologica verso le implicazioni che essa ha in ambito didattico ed educativo.

Ad accompagnare il Prof. Stella ci saranno il Dott. Roberto Vitali, Socio e fondatore di Anastasis Software House e centro di formazione che lavora per persone con bisogni educativi speciali (BES) e disabilità con prodotti e servizi online per la diagnosi, la riabilitazione, la scuola e l’apprendimento; esperto di software compensativi per la dislessia: "Insegnare e imparare con le mappe attraverso una didattica inclusiva" e l’intervento di due docenti delle scuole del territorio che porteranno la loro esperienza e la loro testimonianza

Programma:

Saluti e Benvenuto •DONATELLA BUONRIPOSI Dirigente Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara

Relatori

•GIACOMO STELLA - “LA DIDATTICA INCLUSIVA E LA PSICOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO” -

•ROBERTO VITALI - “STRUMENTI DIGITALI INCLUSIVI -

• ENRICO TOMASIN E MARTINA GRASSELLI - L’ESPERIENZA IN CLASSE DI DUE DOCENTI – Moderatore: DOTT.SSA CRISTINA SILVESTRI Psicologa e Psicoterapeuta

L'incontro si svolgerà il 19 Aprile al REAL COLLEGIO di Lucca a partire dalle ore 15:30.

Incontro è gratuito con PRENOTAZIONE e REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA.

Pagine web di riferimento per info e registrazione http://www.istitutibenedettocroce.it/it/news/2018/una-scuola-inclusiva-metodi-e-strumenti-il-successodegli-studenti-dsa-lucca-19-aprile