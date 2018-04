Giornata Mondiale per la consapevolezza dell'autismo: aderiscono anche i vigili del fuoco

Altri articoli in L'evento

venerdì, 30 marzo 2018, 17:06

Il 2 aprile di ogni anno si celebra la Giornata mondiale dell’autismo. La giornata è stata istituita dall’assemblea generale dell’ONU nel 2007 con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale sulle caratteristiche e manifestazioni di tale patologia

giovedì, 29 marzo 2018, 16:46

Il protagonista, un ricercatore farmaceutico, autofinanziandosi riesce a sintetizzare un farmaco in grado di modificare e riparare la struttura di un DNA corrotto, quindi a debellare la totalità delle malattie mortali. Tenterà di farlo produrre, su scala globale, alle multinazionali del farmaco, ma si dovrà scontrare contro i loro interessi...

mercoledì, 28 marzo 2018, 15:15

Mirko Tognetti e la sua Cremeria Opera hanno trascorso alcuni giorni a Hong Kong invitati per far provare alle famiglie cinesi il gelato italiano. Un'esperienza unica che Tognetti vuole raccontare

martedì, 27 marzo 2018, 14:20

I rappresentanti dell'amministrazione comunale sono stati ricevuti, insieme al console Italiano ad Osaka Luigi Diodati, dal prefetto di Nagasaki e successivamente, insieme ai rappresentanti del Teatro del Giglio e della Fondazione Puccini, si è svolto l'incontro con il sindaco Tomihisa Taue

lunedì, 26 marzo 2018, 17:28

Il sindaco Alessandro Tambellini e il presidente del Consiglio comunale Francesco Battistini hanno ricevuto venerdì scorso nella Sala degli specchi di Palazzo Orsetti una delegazione di visitatori provenienti dalla città di Abingdon-on-Thames (Regno Unito). Fra i presenti anche Michael William Matthews, già sindaco di Abingdon, che nel 1972 firmò i...

domenica, 25 marzo 2018, 19:36

La figura di Vincenzo Lunardi, dimenticato eroe dell'aria nato in un ritrovato palazzotto di Lucca, posto alla confluenza fra via Michele Rosi e via dei Fossi dove, nel 2013, grazie al Comune ed all'omonima associazione culturale del "Balloon Club", fu collocata una specifica targa, forse riceverà la divulgazione che merita