L'evento



Il cantautore lucchese Joe Natta e le novità sul progetto musicale leggende lucchesi

venerdì, 20 aprile 2018, 14:09

Joe Natta autore e compositore lucchese o come lui stesso si autodefinisce “cantautore più o meno scemenziale”, che dal 2002 colleziona sorrisi regalando buonumore con i suoi brani, torna a far parlare di sé con le ultime novità sul progetto musicale "Leggende Lucchesi". Un progetto che, nato nel 2011, è dedicato interamente alla riscoperta delle leggende e della tradizione orale di Lucca, della Garfagnana, della Versilia e a personaggi e storie legate al folclore e alla cultura toscana e che dal 2014 sfocia nel gruppo canoro “Joe Natta e le Leggende Lucchesi” suonando musica esclusivamente dal vivo e solo brani originali.

"Il progetto musicale "Leggende Lucchesi" sta procedendo a gonfie vele – spiega Joe Natta – ed il prossimo 18 maggio uscirà su tutti i negozi digitali il 5° volume di canzoni dedicate alle più belle leggende di Lucca, Garfagnana e Versilia. Con il gruppo abbiamo avuto l'onore di conoscere e suonare accompagnati dalla presenza del professor Paolo Fantozzi, mentore di Joe Natta per la realizzazione di questo progetto con i suoi tanti libri sulle leggende locali. Questa collaborazione orale/musicale continua con l’appuntamento del 22 luglio in cui suoneremo nuovamente assieme al professore a Celle dei Puccini grazie a un evento organizzato dall'associazione "Comitato paesano Celle dei Puccini". Il professor Paolo Fantozzi introdurrà le leggende che noi suoneremo con i suoi racconti, un evento davvero interessante per valorizzare la nostra tradizione orale e le nostre radici, sempre più dimenticate purtroppo. "Seimiglia nord", una nota casa di produzione video dedicati al nostro territorio gestita da Fabio Gigli ha realizzato un documentario sul nostro progetto musicale. Si può trovare su youtube col titolo "Joe Natta e le leggende lucchesi: Viaggio musicale nell'identità del territorio". Stiamo preparando i concerti estivi e posso già dire con piacere che suoneremo molto spesso in Garfagnana, a Celle dei Puccini, a Pistoia e a Parma, tutte le date e altre informazioni si possono trovare sul nostro sito ufficiale: leggendelucchesi.it. Inoltre, in questo periodo, sto continuando a scrivere brani dedicati a queste affascinanti storie. Usciranno in futuro almeno altri due album musicali".

Durante i loro music-live, la band ha ampliato l'utilizzo di strumenti etnici e adesso Joe Natta, Fabio Rapatmax e Ylis suonano rispettivamente: varie chitarre, armonica, stomp box, percussioni, theremin, flauto irlandese, stilofono, kalimba, ukulele, basso, tastiera, otamatone (un simpatico strumento giapponese), violino elettrico e concertina. Ogni concerto è un susseguirsi di arrangiamenti diversi, melodie orecchiabili e canzoni divertenti, sempre con la speranza di incuriosire più persone possibili ad avvicinarsi alle fole, alle storie e leggende del nostro bellissimo territorio, patrimonio ricchissimo di tesori da riscoprire. Ogni canzone come sempre sarà accompagnata da un videoclip girato nel luogo da dove proviene la leggenda. Tutti i video si possono trovare sul canale Youtube "Leggende Lucchesi" e tutte le canzoni si possono ascoltare gratuitamente su Spotify. Joe Natta, che vive a Ponte a Moriano, ha all’attivo oltre 300 canzoni (tutte depositate) e 16 Album ufficiali. Fonda nel 2003 i “Joe Natta e le Menti Malate” e nel 2014 i “Joe Natta e le Leggende Lucchesi” gruppi con i quali suona tutt’ora dal vivo.