L'evento



Il giornalista artigiano: dal giornale al portale

venerdì, 13 aprile 2018, 16:42

“Il cronista è l’artigiano che dà forma al foglio bianco”. Apre così la prima giornata di corso del giornalismo il relatore Stefano Cecchi, caporedattore della cronaca di Firenze del quotidiano la Nazione, a Palazzo Bernardini lo scorso 10 aprile.

Stefano Cecchi introduce il ruolo del cronista, professione molto difficile e impegnativa, non mancando di fornire consigli preziosi sostenuti da un’accurata osservazione dei cambiamenti del mondo dei media e della sensibilità dei lettori.

Al di là delle notizie, che solitamente provengono dai canali consuetudinari legati all’informazione, il cronista si trova ogni giorno di fronte ad una sfida: cercare di capire quali sono gli argomenti che in maggior misura toccano la sensibilità cittadina.

L’esattezza della cronaca è maggiore laddove ci si attiene a certe regole che Cecchi ritiene fondamentali, quali il distacco dalle fonti e la ricerca approfondita dei fatti:” la vera cronaca deve dare notizia è non esprimere giudizi “.

Ed è proprio il dovere di rispettare queste regole da cui derivano le sue maggiori preoccupazioni circa il futuro dell’informazione.

Con l’avvento di Internet, pur con i suoi vantaggi, l’informazione di oggi sta cambiando. Le notizie vengono riportate molto più velocemente, senza filtri, in maniera indisciplinata, rispetto alla notizia trasmessa nei quotidiani cartacei.

Con la diffusione del concetto errato che su internet tutto è gratis, le vendite dei quotidiani nazionali sono nettamente calate. Il lavoro del giornalista è sempre più svalutato, con la conseguenza che le notizie trasmesse sono sempre più superficiali, perdendo in tal modo la loro missione primaria, ovvero, riportare la realtà in maniera più oggettiva possibile.

In tale contesto, il lavoro del giornalista in sé sta diventando sempre più difficile, in un mondo in cui si punta più alla velocità della notizia a dispetto della sua attendibilità.

La vera insidia, di fronte al fluire indisciplinato delle informazioni sui social, è quello di perdere l’ultimo baluardo di libertà che abbiamo: “E’ questo il vero dramma” così Stefano Cecchi conclude il suo coinvolgente e pulito intervento.