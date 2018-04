Il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, incontra gli studenti del Musisches Gymnasium di Salisburgo

Altri articoli in L'evento

giovedì, 5 aprile 2018, 15:57

Sbarcano a Lucca le cene al buio organizzate dall’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e sarà lo chef Daniele Meini ad aprire le porte del suo locale. La trattoria del pesce in via S. Paolino 22 e a mettere a disposizione le sue creazioni ricercate dai sapori autentici per questa straordinaria...

giovedì, 5 aprile 2018, 15:24

Sarà Stefano Cecchi, 59 anni, fiorentino, attualmente caporedattore della cronaca di Firenze del quotidiano La Nazione ad aprire le lezioni di giornalismo martedì 10 aprile alle 17 a Palazzo Bernardini. Lezioni aperte a tutti

giovedì, 5 aprile 2018, 09:07

La classifica stilata ad inizio stagione dal quotidiano tedesco “Neue Westfalische” in merito alle migliori gelaterie della regione di Westfalia vede al primo posto l'Eiscafé Pacini di Lubbecke e al secondo l'Eiscafé Roma di Buende: questo è un gran risultato anche per la città di Lucca dato che l'origine dei...

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:16

Domenica 8 Aprile la palestra Strongwall Crossfit, in Via delle Tagliate 2a 570, organizza uno speciale open day per avvicinare adulti e bambini a questo performante e coinvolgente modo di fare fitness

mercoledì, 4 aprile 2018, 08:57

Al via il 6° Corso BLS-D gratuito organizzato da Fabrizio Bonino. Il corso si terrà nella palestra dell'Istituto per l'Infanzia S. Marco in via S. Marco, 327 Lucca (di fronte all'Hotel S. Marco)

martedì, 3 aprile 2018, 20:31

Lucca celebra domenica la 649^ Festa della Libertà voluta dal Governo dell’Antica Repubblica per ricordare la liberazione della città dopo trenta anni di tirannia