Il Quotidiano: realistica preghiera mattutina?

martedì, 24 aprile 2018, 10:39

di tania buoncristiani

Crisi dei media tradizionali e frattura generazionale, sono stati questi gli argomenti centrali della terza lezione di giornalismo, tenutasi a Palazzo Bernardini, che ha visto la partecipazione di Marco Gasperetti, giornalista del Corriere della Sera e docente di giornalismo presso l’Università di Pisa.

Oggi non solo stiamo assistendo alla crisi ormai confermata della stampa cartacea, ma anche ad una frattura generazionale, tale per cui, ogni auspicio hegeliano della “Realistica preghiera mattutina” come Ricerca della verità diviene sempre più inimmaginabile.

In una realtà dove la lettura delle notizie diviene sempre più volatile, dove imperano le notizie dei social, dettate più dalla ricerca del primato di pubblicazione ,anziché da un approfondita analisi dei fatti ,Gasparetti apprende fin troppo bene quanto il mondo è cambiato e quanto è grande il valore della notizia ,inteso come trasmissione della verità, un valore che va tutelato, sulla falsariga di alcuni pedagogisti del passato, a costo di alfabetizzare le masse alla Lettura delle notizie creando in loro quel senso critico di discernimento nella ricerca della verità del mondo circostante.

Quindi non bastano solo i corsi universitari, ma bisognerebbe introdurre la comunicazione multimediale e le tecniche di giornalismo nella scuola dell’obbligo: insegnare come si cerca una notizia, come si forma e come si discrimina, perché cambiando il modo di dare notizia necessariamente deve cambiare il modo di apprenderla

Non mancano ancora una volta le preoccupazioni per quanto riguarda il futuro del giornalismo, dove la notizia diviene superficiale, ridondante, come in un grande circo mediatico tutto viene analizzato in superficie, ancora una volta a discapito del valore originario del dare la notizia, come ricerca della verità

Sarà questa la grande sfida dei valori originari del giornalismo, cercare di sopravvivere in un mondo in costante cambiamento.