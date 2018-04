La Casa del Bottone festeggia i 67 anni di attività

Altri articoli in L'evento

venerdì, 6 aprile 2018, 14:06

Sono oltre 200 gli espositori all'evento, che vede vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l'orto, prodotti artigianali e alimentari di eccellenza

giovedì, 5 aprile 2018, 17:43

Nel pomeriggio di oggi un gruppo di studenti austriaci del Musisches Gymnasium di Salisburgo, in visita a Lucca nell’ambito di uno scambio culturale e formativo, insieme a colleghi italiani del Liceo cittadino Vallisneri, accompagnati dal professor Alfredo Buttitta, hanno potuto visitare l’ala di Palazzo Ducale sede della prefettura, usualmente interdetta...

giovedì, 5 aprile 2018, 15:57

Sbarcano a Lucca le cene al buio organizzate dall’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e sarà lo chef Daniele Meini ad aprire le porte del suo locale. La trattoria del pesce in via S. Paolino 22 e a mettere a disposizione le sue creazioni ricercate dai sapori autentici per questa straordinaria...

giovedì, 5 aprile 2018, 15:24

Sarà Stefano Cecchi, 59 anni, fiorentino, attualmente caporedattore della cronaca di Firenze del quotidiano La Nazione ad aprire le lezioni di giornalismo martedì 10 aprile alle 17 a Palazzo Bernardini. Lezioni aperte a tutti

giovedì, 5 aprile 2018, 09:07

La classifica stilata ad inizio stagione dal quotidiano tedesco “Neue Westfalische” in merito alle migliori gelaterie della regione di Westfalia vede al primo posto l'Eiscafé Pacini di Lubbecke e al secondo l'Eiscafé Roma di Buende: questo è un gran risultato anche per la città di Lucca dato che l'origine dei...

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:16

Domenica 8 Aprile la palestra Strongwall Crossfit, in Via delle Tagliate 2a 570, organizza uno speciale open day per avvicinare adulti e bambini a questo performante e coinvolgente modo di fare fitness