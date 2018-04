L'evento



La crisi dei media tradizionali vista da Marco Gasperetti, inviato speciale del Corriere della Sera

martedì, 24 aprile 2018, 10:32

La crisi dei media tradizionali e l’evoluzione del giornalismo sono i temi trattati da Marco Gasperetti, nella sua lezione di giornalismo, che si è svolta nelle sale di Palazzo Bernardini venerdì 20 aprile.

Marco Gasperetti, giornalista che ha iniziato la sua carriera nella redazione di Livorno de Il Tirreno, tra i fondatori di una delle prime strutture italiane di giornalismo online, oggi è corrispondente del Corriere della Sera dove si occupa di cronaca, politica e cultura e docente di Giornalismo online e Didattica multimediale all'Università di Pisa.

I giornali cartacei oggi sono in una fase critica: siamo passati da una tiratura di 14 milioni di copie nel 2000 a 3 milioni di copie nel 2016. Anche i lettori sono calati in maniera spaventosa: si sono ridotti del 70%, e oggi la percentuale di lettori giovani è pari al 30%.

Il giornale non è più ”una realistica preghiera mattutina”, come affermava il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel negli “Aforismi jenesi”, sulla base del quale uno poteva orientare il proprio comportamento nei confronti del mondo. Ci troviamo di fronte ad una frattura generazionale, ed assistiamo ad un nuovo modo di leggere: nelle nuove generazioni si è passati, da una lettura di tipo sequenziale, ad una lettura volatile, e contemporaneamente a una ricerca di nuovi linguaggi, si pensi ai video, alle immagini, alle interazioni. Come ha sostenuto nel suo libro “Oralità e scrittura”, Walter J. Ong, antropologo e filosofo, oggi, siamo in una fase di oralità secondaria, intesa come il meccanismo attraverso il quale si ricrea il senso di appartenenza al gruppo, e questa nuova cultura è frutto della trasformazione elettronica dell’espressione verbale. La comunicazione on line con i suoi ambienti virtuali rappresenta sempre più un segno di svolta con il passato diventando una comunicazione che vuole essere sempre più interattiva, veloce e globalizzata.

Oggi i giornali online in pdf offrono contenuti interattivi per il lettore fatto di immagini video e approfondimenti, perché il lettore vuole interagire, partecipare. Questo comportamento lo vediamo anche per gli altri media tradizionali, come la televisione o la radio, dove sempre più assistiamo al successo di canali dove è possibile personalizzare il palinsesto, si pensi a Netflix.

Altra caratteristica della comunicazione di oggi è che va sempre più in direzione dei social network, rendendo disponibile per tutti le tecniche di accesso alle informazioni, ma bisogna stare attenti, perché oggi manca l’educazione alla comunicazione. Il Facebook Journalis Project è nato per insegnare agli utenti ad usare al meglio le potenzialità dei social network, ma anche per rafforzare la collaborazione tra il social e i produttori di contenuti informativi, dai giganti delle informazioni alle piccole organizzazioni locali.

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, dopo aver acquistato il quotidiano Washington Post (il secondo quotidiano più grande dopo il New York Times) ha voluto, sotto la testata, il motto "democracy dies in darkness", la democrazia muore nelle tenebre. Secondo Joby Warrick, cronista del Washington Post e vincitore di 2 premi Pulitzer, "è il giornalismo che fa luce nelle tenebre, anche se c'è chi fa di tutto per denigrarlo". Ma bisogna stare attenti, come ha dichiarato nella sua lezione lo stesso Marco Gasperetti perché “la democrazia muore anche per la notizia che diventa spettacolo, gioco e intrattenimento, come in un grande circolo mediatico”.

Il giornalista livornese ha concluso la sua lezione con: “E’ la liquidità bellezza! E te non ci puoi fare niente “ parafrasando Humphrey Bogart, dal film “L’ultima minaccia (Deadline).

Prossimo appuntamento con Lezioni di Giornalismo, martedì 24 aprile, alle 17:00 appuntamento con Paolo Di Minzio, giornalista e scrittore, inviato speciale del Tg5 che affronterà il tema dell’informazione legata agli esteri.

Francesca Sargenti