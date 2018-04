L'evento



La cronaca internazionale è una bufala

venerdì, 27 aprile 2018, 14:46

Una lezione a 360 gradi, ricca di spunti di riflessione e di verità scomode, dette con coraggio ed onestà intellettuale - oggi raramente rintracciabili - da un decano del giornalismo italiano, Paolo Di Mizio.

L'ospite, essendosi occupato prevalentemente di cronaca estera nel corso della sua carriera, ha saputo analizzare con estrema lucidità e conoscenza storiografica i molteplici argomenti emersi durante l'appuntamento. Ha da subito chiarito che, sovente, le notizie di esteri sono falsificate o comunque distorte alla radice, giacché provengono da fonti governative e i giornalisti, anziché indagare, si limitano a riportarle senza filtri. Esse, dunque, sono regolarmente edulcorate dai vari servizi segreti, che hanno il compito di “garantire” al grande pubblico una narrazione dei fatti parziale.

In seguito, ha denunciato con forza i trattamenti brutali che l'esercito israeliano riserva ai civili palestinesi, massacrati a milioni e costretti a vivere da anni stipati nella striscia di Gaza, ossia il più grande campo di concentramento a cielo aperto che la storia abbia mai visto.

Oltre a ciò, ha posto in evidenza il fatto che tutti gli stati che non si erano mostrati permeabili alla grande finanza internazionale di Rothschild & Co. siano stati destabilizzati e poi attaccati con vari pretesti, come nel caso dell'Iraq, prima e della Siria, poi.

Successivamente, ha raccontato come le fake news, spesse volte, siano utilizzate dai governi per creare dei casus belli o per distrarre l'opinione pubblica. Per avvalorare questa tesi ha fatto un esempio di cronaca recente.

Di Mizio ha citato caso Skripal, del quale ha abilmente smontato le accuse, rivolte dall'Inghilterra alla Russia di Putin, rea di aver avvelenato con il gas sarin l'ex spia russa doppiogiochista. Ha spiegato che la formula del gas nervino in questione, in effetti creato ai tempi dell'URSS, potrebbe essere stata tranquillamente comprata da chiunque, dato che, dopo il crollo del governo dei Soviet, molte delle dotazioni dell'esercito venivano vendute persino in strada – il relatore ha raccontato che, durante un viaggio a Mosca, nei primi anni novanta, gli furono proposti fucili d'assalto e bombe a mano –. Inoltre, ha spiegato che la spia in questione non rappresentava in alcun modo un pericolo per Putin, poiché aveva già raccontato tutto ciò che sapeva agli inglesi e addirittura aveva trascorso, per questo, dieci anni nelle galere russe, per poi essere liberato nel corso di uno scambio di spie. Inoltre, lo “Zar” non aveva alcun interesse a creare un caso internazionale poco prima delle elezioni, in cui era nell'aria un voto plebiscitario nei suoi confronti, puntualmente verificatosi. Questo fatto è stato, palesemente, creato ad arte per distogliere l'attenzione dai continui fallimenti del governo di Sua Maestà, in merito ai trattati per la Brexit. Proprio in quei giorni, difatti, l'Inghilterra aveva firmato un accordo con l'UE per prolungare di un anno la sua permanenza all'interno di essa, altrimenti avrebbe dovuto pagare ben 100 miliardi di euro a Bruxelles, per partecipare alle spese di bilancio.

Ha poi raccontato un interessante aneddoto su Aldo Moro. Egli poco tempo prima del rapimento, culminato con la sua esecuzione, aveva espresso ad una persona, con cui aveva un rapporto confidenziale, di essere molto preoccupato perché aveva saputo che agenti del Mossad e della CIA si erano infiltrati nelle Brigate Rosse. Per di più, il relatore, in seguito scoprì che la commissione, creata per far luce sul caso Moro, era composta da sessanta appartenenti alla P2 e un agente della CIA.

Queste inquietanti testimonianze, fornite da un autorevole professionista, dovrebbero fungere da monito per ognuno di noi. È fondamentale capire che la verità, specialmente se si parla di esteri, nella maggior parte dei casi, non è quella che ci viene mostrata. Come sottolineato dallo stesso Di Mizio, tutti dovrebbero sforzarsi di conoscere e di ragionare con la propria testa, senza farsi condizionare eccessivamente da pareri esterni.

Più che una lezione di giornalismo, quella di ieri, può essere definita una lezione di vita.

Andrea Salerno